【評級下調】陳茂波對惠譽降評級感失望，不認同質疑一國兩制實施

《經濟通通訊社６日專訊》評級機構惠譽今日將香港的信用評級由「ＡＡ＋」下調至「ＡＡ

」，並將評級展望由「穩定」轉為「負面」。財政司司長陳茂波表示，不認同惠譽對香港近期發

展的評估，並對惠譽下調香港的信用評級及評級展望感到失望，又指雖然過去數月香港發生社會

事件，但不認同惠譽因此而質疑「一國兩制」在香港的有效實施。



＊社會事件沒有影響本港核心競爭力＊



他指出，自回歸以來，實踐充分證明《基本法》為香港特別行政區落實「一國兩制」和保持

繁榮穩定提供了堅實的保障。特區政府會繼續堅定地落實「一國兩制」的方針，遵守《基本法》

的規定，這是香港社會和經濟持續發展的最重要基礎，不容動搖。

過去數月的社會事件，並沒有影響香港的核心競爭力，這包括資金、貨物、資訊、人才自由

進出；簡單低稅制；健全的監管制度；法治和司法獨立，以及高質素的專業服務等。特區政府尊

重市民言論、和平集會、遊行和示威的自由和權利，並一向呼籲市民在表達意見時應和平有序，

拒絕暴力，亦已提出實際行動，並與社會展開對話，為香港尋找出路。



＊中港日趨緊密聯繫不應是對本港信用評級制約因素＊



陳茂波又表示，惠譽指香港與內地在經濟、金融及社會政治的聯繫正逐步加深，顯示香港正

持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管方面的挑戰，對此並不認同。惠譽的

評論純屬臆測，缺乏理據支持。香港與內地日趨緊密的經濟和金融聯繫不應是對香港信用評級的

制約因素。相反，這是香港長遠發展的積極推動力。中國繼續是環球經濟增長的重要動力；內地

經濟結構調整和防範金融體系風險的工作正在取得進展，亦不斷擴大對外開放。商界普遍認同香

港和內地的經濟和金融聯繫日益加深會為我們帶來龐大的經濟發展機遇。



＊本港銀行體系穩健，無顯著資金流出＊



他又表示，香港的經濟基本面穩健，特區政府的財政狀況以及對外資產淨值長期以來位居國

際前列。此外，香港銀行體系穩健，銀行資本充足，流動性管理有效，資產質素健康。這均支持

繼續享有優越的信用評級。香港金融市場和銀行體系在過去數月運作如常。聯繫匯率制度運作良

好，無顯著的資金流出港元或銀行體系的情況，港幣和美元存款規模維持穩定。惠譽亦認同香港

有足夠的實力捍衛聯繫匯率制度。

事實上，本港穩健的經濟基調和充裕的財政緩衝，即使面對當前較為困難的環境，亦有能力

應對挑戰，並確保宏觀經濟及金融體系維持穩定。香港擁有豐厚的財政儲備，在今年７月底為

１１４３７億港元，相等於政府２３個月的開支，或本地生產總值的３８﹒３％。充裕的財政儲

備能應付開支需求。政府會繼續保持警覺，密切評估內外環境對經濟的影響，並在有需要時推出

措施，支持香港的經濟發展。（ｂｉ）

