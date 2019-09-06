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即市新聞

06/09/2019 18:12

【本港樓市】美聯：本周末預約睇樓量按周回升約７﹒７％

　　《經濟通通訊社６日專訊》本周末（９月７日至８日）１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄
約３９４組，較上周末３６６組回升約７﹒７％，連跌４個周末後首度回升。
　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受惠政府撤回《逃犯條例》，日前股市飆升，加上多
個發展商旗下新盤紛部署９月推售，個別更正在入票中，反應不俗，並刺激市場購買力釋放。由
於本周末未有全新大盤推售，焦點重回二手，帶動屋苑預約睇樓量錄得升幅，惟二手成交量仍受
制於業主議價幅度，而且預期發展商仍繼續以貼市價推盤，故新盤將主導大市。（ｂｉ）

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