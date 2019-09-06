《經濟通通訊社６日專訊》本周末（９月７日至８日）１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄
約３９４組，較上周末３６６組回升約７﹒７％，連跌４個周末後首度回升。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受惠政府撤回《逃犯條例》，日前股市飆升，加上多
個發展商旗下新盤紛部署９月推售，個別更正在入票中，反應不俗，並刺激市場購買力釋放。由
於本周末未有全新大盤推售，焦點重回二手，帶動屋苑預約睇樓量錄得升幅，惟二手成交量仍受
制於業主議價幅度，而且預期發展商仍繼續以貼市價推盤，故新盤將主導大市。（ｂｉ）
06/09/2019 18:12
【本港樓市】美聯：本周末預約睇樓量按周回升約７﹒７％
《經濟通通訊社６日專訊》本周末（９月７日至８日）１５個指標二手屋苑預約睇樓量共錄
約３９４組，較上周末３６６組回升約７﹒７％，連跌４個周末後首度回升。
美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，受惠政府撤回《逃犯條例》，日前股市飆升，加上多
個發展商旗下新盤紛部署９月推售，個別更正在入票中，反應不俗，並刺激市場購買力釋放。由
於本周末未有全新大盤推售，焦點重回二手，帶動屋苑預約睇樓量錄得升幅，惟二手成交量仍受
制於業主議價幅度，而且預期發展商仍繼續以貼市價推盤，故新盤將主導大市。（ｂｉ）
|生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5% 釋放長期資金9000億人幣
|生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
|生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
|生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
|FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
|生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰