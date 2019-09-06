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即市新聞

06/09/2019 18:52

《再戰明天》日本下周一公布次季ＧＤＰ，歐元區公布投資信心指數

　　《經濟通通訊社６日專訊》下周一（９日），日本公布次季經濟增長，歐元區公布
Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數。

＊歐洲央行副總裁德金多斯發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午５：１５ｐｍ，歐洲央行副總裁德金多斯發表講話。
　　４：００ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會（ＭＰＣ）委員弗利葛出席智庫決議基金會宏觀政
策部門的啟動儀式。

＊日本公布次季經濟增長，歐元區公布Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數＊

　　在數據方面，明日（７日）中國公布外匯儲備，料維持於３﹒１萬億美元。
　　下周一早上７：５０ａｍ，日本公布第二季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒６％下跌至０﹒３％；國內生產總值（環比）季率料由２﹒２％收縮至１﹒３％。日本７月
國際收支經常帳餘額料由１﹒２萬億日圓上升至２億日圓。
　　４：３０ｐｍ，歐元區公布９月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由負１３﹒７轉差至負
１６。同時，英國公布７月工業生產，月率料由下滑０﹒１％降至持平；年率跌幅料由０﹒６％
擴大至１％。
　　９：００ｐｍ，俄羅斯公布第二季國內生產總值，年率料維持於０﹒９％。

＊景福和遠東酒店開股東會＊

　　在本港，下周一開股東會的公司有：安賢園中國（００９２２）、景福集團（００２８０）
、遠東酒店實業（０００３７）和民眾金融科技（００２７９）等。（ｈｏ）

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