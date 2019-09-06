《經濟通通訊社６日專訊》惠譽把香港評級從「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」，展望負面。彭博經
濟學家萬千表示，惠譽下調信用評級給對香港經濟前景造成影響的不大，因香港政府的外債佔比
不大，在去年為１５億元，截至去年底，香港財政儲備達到１﹒１６萬億元，佔其財政儲備的
０﹒１３％，但或對投資者信心的影響較大。
他續指，擔心自６月起的社會事件對香港經濟的長期影響，認為其被高度認可的治理和法治
基礎是香港繁榮的重要因素，一旦受損，影響難以避免。（ｂｎ）
06/09/2019 16:01
【評級下調】彭博經濟學家：惠譽下調港評級對投資者信心影響較大
《經濟通通訊社６日專訊》惠譽把香港評級從「ＡＡ＋」降至「ＡＡ」，展望負面。彭博經
濟學家萬千表示，惠譽下調信用評級給對香港經濟前景造成影響的不大，因香港政府的外債佔比
不大，在去年為１５億元，截至去年底，香港財政儲備達到１﹒１６萬億元，佔其財政儲備的
０﹒１３％，但或對投資者信心的影響較大。
他續指，擔心自６月起的社會事件對香港經濟的長期影響，認為其被高度認可的治理和法治
基礎是香港繁榮的重要因素，一旦受損，影響難以避免。（ｂｎ）
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