【本港經濟】金管局：８月底外匯儲備資產降至４３２８億美元

《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，今年８月底的官方外匯儲備資產為４３２８億美元

，７月底為４４８４億美元。

連同未交收外匯合約在內，香港於８月底的外匯儲備資產為４２５６億美元，７月底為

４４１２億美元。

為數４３２８億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應

Ｍ３約４５％。（ｂｉ）

