【本港經濟】金管局：８月底外匯儲備資產降至４３２８億美元

《經濟通通訊社６日專訊》金管局公布，今年８月底的官方外匯儲備資產為４３２８億美元
，７月底為４４８４億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於８月底的外匯儲備資產為４２５６億美元，７月底為
４４１２億美元。
為數４３２８億美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應
Ｍ３約４５％。（ｂｉ）
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