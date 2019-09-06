《小傳日記》期指交易今重光，惠譽降級唔心慌！

《小傳日記》隔晚（５日）花旗國公布嘅有「小非農」之稱嘅ＡＤＰ私人部門就業新增職位

數據相當靚仔，八月新增１９萬份，高過預期嘅１５萬份。除此之外，非製造業ＰＭＩ同樣令「

孖屐」眼前一亮，由７月嘅５３﹒７升至５６﹒４，遠過預期嘅５４。兩個數字咁得體，花旗國

魚缸三大指數都彈起超過１巴仙。

香江呢邊，衍生工具交易系統終於暫時擺脫「死機災難」，期指今朝成交即時急增，而且睇

嚟都多咗好倉部署，魚缸順勢高開２５７點，喺Ａ場帶動下，內銀佬再度造好，加上生發發

（００３８８）喺期指重光後反彈，魚缸最多彈起２７５點，高見２６７９０點。

之後評級機構惠譽將香江評級由ＡＡ＋下調至ＡＡ，展望負面，加上ＱＱ（００７００）一

度冇乜人吼，魚缸升幅一度最多縮水至４７點，全日低見２６５１５點，但最終埋單都有１７５

點或超過半巴仙升幅落袋，報２６６９０點，無懼惠譽撥冷水！主板成交９９９億銀，較噚日多

咗兩成。國貨佬指數報１０４３０，升咗４６點或近半巴仙。

Ａ場造好，上證指報２９９９，升１３點或近半巴仙。深成指報９８２３，升３９點或近

半巴仙。兩市成交共６３４０億人仔，按日少咗近兩成一。

重磅藍戰士今日升幅唔算好明顯，大象（００００５）彈起超過半巴仙，報５７﹒９銀。生

發發漲近１巴仙，報２４９﹒４銀。ＱＱ升半巴仙，報３４３﹒４銀。神州移動（００９４１）

升咗一格，報６６﹒１銀。ＡＩＡ（０１２９９）進帳超過一巴仙，報７９﹒７銀。建行

（００９３９）同工行（０１３９８）都分別彈起近一巴仙，報６﹒０３銀同５﹒１８銀。平保

（０２３１８）升半巴仙，報９３﹒８銀。



＊期待新「唉瘋」瑞聲連日衝，深圳有目標５Ｇ股狂飆＊



蘋果將會喺下周二（１０日）發布新「唉瘋」，加上花旗國同神州已經確定下個月會舉行貿

易談判，貿易戰總算叫做降吓溫，手機設備佬呢幾日都偷步炒高，瑞聲（０２０１８）噚日勁彈

一成二後，今日繼續升近３巴仙，報４０﹒２５銀！舜宇（０２３８２）一樣彈起近３巴仙，報

１１６﹒４銀，最高仲見１２０蚊，創超過一年新高，勁！丘鈦（０１４７８）最架勢，有近一

成升幅落袋，報８﹒４９銀。富智康（０２０３８）同鴻騰精密（０６０８８）都升咗兩巴仙，

報０﹒９９銀同３﹒６３銀。

深圳前日（４日）舉行咗「５Ｇ建設動員大會」，話要喺出年８月前，起好４﹒５萬個５Ｇ

基站，相關股呢兩日都有鑊氣，中興通訊（００７６３）勁升近９巴仙，報２１﹒２５銀。長飛

光纖（０６８６９）漲逾４巴仙，報１３﹒８８銀。京信通信（０２３４２）彈近３巴仙，報１

﹒９銀。神州鐵塔（００７８８）升咗約３巴仙，報１﹒９１銀。



＊缸友作送別華融卻報捷，申洲今除淨表現仍強勁＊



「十．一」黃金周在即，同時又係神州７０周年國慶，喺維穩大過天下，「孖屐」除咗憧憬

人行會放水外，仲會有其他利好經濟嘅措施，Ａ場今個星期勁彈近４巴仙，唔少中資金融佬都有

唔錯嘅表現，雖然神州信達（０１３５９）、神州華融（０２７９９）同華泰六八八六

（０６８８６）由今日收市起唔再係國貨佬指數成員，但被叮走前都有唔少資金作送別，信達升

咗超過兩巴仙，報１﹒７銀。華融勁升４巴仙，報１﹒２７銀，仲要係表現最好嘅國貨佬！華泰

彈起３巴仙，報１２﹒８８銀。其他神州券商都攞唔少彩，神州銀河（０６８８１）升咗約４巴

仙，報４﹒２９銀。海通證券（０６８３７）進帳近３巴仙，報８﹒６９銀。中信証券

（０６０３０）跳起近兩巴仙，報１５﹒６８銀。

另外四隻被納入國貨佬嘅街坊就冇咩睇頭，旺旺（００１５１）同融創（０１９１８）就雙

雙唔見咗逾１巴仙，報６﹒２３銀同３２﹒９銀。復星國際（００６５６）跌咗一格，報

１０﹒４銀。太平（００９６６）彈起兩格，報１８﹒６４銀。已經係國貨佬嘅申洲

（０２３１３）雖然今日除淨，派中期息９０仙，但仍彈起３巴仙，報１１２﹒４銀，為表現最

勁嘅藍戰士！藥佬逆市捱沽，中生製藥（０１１７７）插逾三巴仙，報１１﹒４２銀，係跌幅最

大嘅藍戰士！石藥（０１０９３）蒸發兩巴仙，報１５﹒９８銀。



＊計劃出新政車佬好高興，ＳＫ棄中燃風光不再現＊



神州諗緊出個新政策去支持四個轆產業發展，缸友當然唔會走漏眼，追住汽車佬嚟跑啦！

廣汽（０２２３８）鏟起逾４巴仙，報７﹒８３銀。東風（００４８９）８月銷售量雖然只係升

近３巴仙，但埋單飛起近２巴仙，報７﹒２５銀。不過，佢同廣汽就慘慘豬啦，事關佢地由今日

收市起唔再係國貨佬成員嘅一份子喇！吉利（００１７５）就加入咗國貨佬嘅行列，同華晨

（０１１１４）一齊跳起逾１巴仙，分別報１２﹒７６銀，同８﹒５４銀。比亞迪

（０１２１１）踢高逾２巴仙，報４１﹒３銀。

燃氣佬今日表現相當弱雞，其中仆得最金就莫過於神州燃氣（００３８４），佢畀泡菜國大

股東ＳＫ集團掟貨，出售約１﹒６億股，雖然野村都仲喺維持佢個評級同「他屐」，不過都打救

唔到佢，埋單面青青趴低近７巴仙，報３０﹒１銀，係表現最差嘅國貨佬！其他燃氣佬面色都唔

太好，新奧能源（０２６８８）就腳軟跣低近１巴仙，報８０銀。天倫燃氣（０１６００）仆低

逾１巴仙，報７﹒９１銀。潤燃（０１１９３）碌低４巴仙，報３６﹒４銀。中裕燃氣

（０３６３３）碌低近１巴仙，報８﹒０２銀。港華燃氣（０１０８３）獲受捧升逾兩巴仙，報

５﹒４５銀。假期愉快，請請！



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