《真知灼見－溫灼培》金價１５５０阻力大

《真知灼見》路透社引述印度官方消息指，印度８月份黃金入口只有３０噸，相較去年同期

的１１１﹒４７噸，按年大跌７３％。印度黃金入口大幅減少，其原因主要有兩。首先，印度貨

幣盧比兌美元匯價最近大幅走弱，削弱了當地消費者對黃金的購買力。另外，印度政府自今年７

月初起對黃金入口加徵了關稅，由原先１０％加至１２﹒５％，這使入口商對入口黃金卻步。



現貨金價，倘以美元計價，其高位是於２０１１年９月６日所創的１９２０﹒３０美元（根

據路透社數字）。現在金價雖回升上靠近１５１８美元，但與上述歷史高位仍存距離。不過如把

金價以歐元又或以印度盧比計價，金價現均處歷史高位。當中如以盧比計價，其現今價位更超出

２０１３年所創高位達１１％。反觀以人民幣計算的金價，現雖未處歷史高位，但距離

２０１１年所創的歷史高位只低約１０％。這反映除了美元區，全球非美元區的消費者現今對購

買黃金也倍感到吃力。



事實上，從世界黃金協會第二季全球黃金供求報告中顯示，現今主要是中央銀行對黃金有著

大量需求支撐了金價。當然，全球存在著的不穩定因素，尤其英國「脫歐」等事件也增強了黃金

避險作用，支持了金價。但踏入本周，鑑於英國國會成功阻止了約翰遜政府作出硬脫歐，在風險

因素減退下金價也明顯失支持，並遠離了１５５０美元這阻力位置。因應基礎因素上的改變，技

術上，下調黃金波幅範圍至１４８０－１５３０美元。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

