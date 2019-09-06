《股市一周》本港政治僵局有望突破，港股周升９６６點重上二萬六

《經濟通通訊社６日專訊》本地政治局勢有新進展，港股周三（４日）收市後宣布正式撤回

逃犯條例修訂議案，市場當日偷步炒起一度推升恆指飆逾千點，加上中美終敲定於十月會面，大

市氣氛改善，港股全周升９６６點，重上兩萬六關口。

上周末本地示威活動加劇，加上中美兩國在９月１日起互徵新一輪關稅下，港股周一（２日

）一度跌逾２００點，收市跌９８點報２５６２６點。周二（３日），有傳中美仍未就原定本月

的會面達成共識，加上本地政治局勢仍未緩和，港股窄幅上落，跌９８點報２５５２７點。

周三，財新中國８月服務業ＰＭＩ報５２﹒１勝預期，帶動港股早上升逾三百點，收復十天

線（２５８２９點）及廿天線（２５８３９點）。午後，有報道指政府急晤建制派，並將於稍後

時間公布撤回逃犯修訂條例，刺激港股一度急漲逾千點，最終收市仍升９９５點報２６５２３點

，創去年１１月以來最大單日及百分比升幅。

周四（５日），中美雙方落實在十月初舉行經貿會面，加上國務院提出適時運用普遍降準，

以加大對中小微企的支持，港股低開高走，但下午港交所（００３８８）期貨交易系統故障，暫

停所有衍生產品的交易，令恆指出現技術性回落，惟尾市收復大部分失地，跌７點報２６５１５

點。

港股今日受惠貿易戰氣氛緩和，高開逾２００點，惟其後惠譽將香港評級從ＡＡ＋下調至Ａ

Ａ，且預計今年本港實際經濟增長率為零，升幅收窄，最終收報２６６９０，升１７５點。

總結本周，恆指全周升９６６點或３﹒７６％，上下區間介乎２５４９８至２６７９０點，

波幅有１２９２點，主板日均成交有８６２﹒０８億元，較上周少近２％。國指全周升３４７點

或３﹒４５％，收１０４３０點。



＊政府撤回條例，地產股及收租股暫時回穩＊



港府周三正式撤回逃犯條例修訂議案，本地政局有望回穩，地產股率先跑出。雖然翌日有所

整固，全周仍有所進帳。恆地（０００１２）全周漲５％，報３７﹒８元。新地（０００１６）

走高３﹒６％，報１１５﹒１元。新世界（０００１７）升４﹒７％，報１０﹒２４元。長實（

０１１１３）獲李嘉誠基金會增持，全周漲５﹒９２％，報５５﹒８５元。

持續近三個月的本地示威活動打擊本地零售消費市道，收租股旗下商場業務受影響，但受惠

本地政局略為緩和，本周普遍反彈，太地（０１９７２）揚３﹒６９％，報２６﹒４元。九置（

０１９９７）漲５﹒７７％，報４４﹒９元。希慎（０００１４）升１﹒１％，報３２﹒１元。

港鐵（０００６６）揚２﹒５３％，報４６﹒５５元。領展（００８２３）反彈

１﹒５３％，報８９﹒３５元。置富產業信託（００７７８）升３﹒６７％，報９﹒３３元。

中美兩國落實新一輪會談，貿易緊張關係暫時紓緩，貿易戰敏感度較高的手機設備股熱炒。

早前落後大市的瑞聲科技（０２０１８）昨日急漲一成二，全周累升１８﹒７３％，報

４０﹒２５元，為升幅最大恆指成分股。舜宇光學（０２３８２）繼續挑戰近一年新高，漲

７﹒０８％，報１１６﹒４元。丘鈦科技（０１４７８）飆１７﹒４３％，報８﹒４９元。富智

康（０２０３８）升１１﹒２４％，報０﹒９９元。比亞迪電子（００２８５）走高

１３﹒２６％，報１０﹒６８元。



＊人行將適時降準，內銀股獲北水支持走高＊



內地憧憬人行降準放水，引導金融機構完善考核激勵機制，將資金更多用於普惠金融，加大

對實體經濟的支持，加上連續獲北水追入，內銀股走勢轉強。建行（００９３９）全周升

３﹒６１％，報６﹒０３元。工行（０１３９８）漲４﹒６５％，報５﹒１８元。中國銀行（０

３９８８）升３﹒３４％，報３﹒０９元。農業銀行（０１２８８）漲１﹒９９％，報３﹒０８

元。招行（０３９６８）揚７﹒７１％，報３８﹒４５元。

內地加快落實豬肉業補助政策，包括完善種豬場、規模豬場臨時貸款貼息政策及加大生豬調

出大縣獎勵力度等，豬肉股造好。其中，萬洲（００２８８）更因中美重啟會談而走勢強勁，全

周飆１０﹒４６％，報６﹒９７元。中糧肉食（０１６１０）漲１﹒３３％，報２﹒２８元。雨

潤食品（０１０６８）無升跌，報０﹒９３元。惠生國際（０１３４０）揚９﹒９１％，報

０﹒１２２元。

澳門８月博彩收入錄得２４２﹒６２億澳門元，按年減少８﹒６％，跌幅超出預期，周一拖

跌整個濠賭股板塊。不過，十一黃金周將至，加上人民幣回穩，賭股反彈力度十足。金沙中國（

０１９２８）全周走高４﹒３５％，報３７﹒１５元。銀娛（０００２７）升７﹒７２％，報５

３元。新濠（００２００）漲８﹒３４％，報１８﹒９６元。永利澳門（０１１２８）揚

６﹒８９％，報１６﹒７６元。澳博（００８８０）升６﹒８２％，報７﹒８３元。美高梅中國

（０２２８２）彈高７﹒３３％，報１２﹒６元。（ｙｋ）

