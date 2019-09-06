期指交易恢復，恒指全日升１７５點收２６６９０，再創一個月高位



《經濟通通訊社６日專訊》美國隔晚（５日）公布經濟數據勝預期，而且美中兩國同意於

１０月舉行貿易談判，暫緩和貿易緊張局勢，美股三大指數全線收高；加上港交所

（００３８８）今早恢復衍生產品市場交易，期指交易順暢，恆指高開２５７點報２６７７３後

，一度見２６７９０點再創８月初以來高位。然而，惠譽將香港評級從ＡＡ＋下調至ＡＡ，並預

計今年本港實際經濟增長率為零，意味著下半年經濟將直接出現萎縮，港股升幅一度收窄至４７

點報２６５６３。恆指公司收市將對國指成分股換碼，資金在收市競價時段流入，恆指最終收報

２６６９０，升１７５點或升０﹒６６％，主板成交９９８﹒６５億元增加２０％。國企指數收

１０４３０，升０﹒４５％或升４６點。

即月期指新報２６５８８，升６４點，低水１０３點，暫成交約１５７０００張。即月國指

期貨新報１０３９３，升２９點，低水３８點，暫成約９５０００張。

上證綜合指數收２９９９，升１３點或升０﹒４６％，成交２５８３﹒１９億元人民幣。

深證成分指數報９８２３，升３９點或升０﹒４１％，成交３７５６﹒７４億元人民幣。



＊港交所仍隨市上升近１％＊



５０隻恆指成分股，３８隻上升，１０隻下跌，２隻持平。

重磅股中，港交所隨市升０﹒８９％收２４９﹒４元，盤中一度高見２５４﹒８元，未受昨

日期指及期權市場暫停交易影響；騰訊（００７００）漲０﹒５９％，報３４３﹒４元；中移動

（００９４１）微升０﹒０８％，報６６﹒１元；匯控（００００５）揚０﹒７％，報

５７﹒９元；友邦（０１２９９）走高１﹒４６％報７９﹒７元。



＊中美貿戰暫緩出口股受捧＊



中美貿易戰暫緩令手機設備股全線向上，瑞聲科技昨日急升一成二後，今日再漲２﹒９４％

報４０﹒２５元；舜宇（０２３８２）升２﹒７４％，報１１６﹒４元；比亞迪電子

（００２８５）揚１﹒３３％，報１０﹒６８元。５Ｇ股亦隨著走高，中興通訊（００７６３）

升８﹒５３％，報２１﹒２５元；中國鐵塔（００７８８）升２﹒６９％，報１﹒９１元。

出口股亦受追捧，申洲國際（０２３１３）升３﹒０３％，報１１２﹒４元，為升幅最大恆

指成分股；創科實業（００６６９）微升０﹒３５％，報５７﹒９元；萬洲（００２８８）漲

２﹒３５％，報６﹒９７元。



＊國指換碼，新貴升跌不一＊



中國擬出新政支持汽車產業發展，汽車股獲追捧。廣汽集團（０２２３８）及東風集團

（００４８９）收市後將被剔出國指股，股價仍分別升３﹒９８％收７﹒８３元，及漲

１﹒８３％報７﹒２５元；吉利汽車（００１７５）被納入國指股，股價收升１﹒１１％，報

１２﹒７６元；長城汽車（０２３３３）急漲４﹒５３％，報５﹒３１元；比亞迪

４﹒６３元。

國指股新貴還有中國旺旺（００１５１）、復星國際（００６５６）、中國太平

（００９６６）及融創中國（０１９１８），今日股價升跌不一，分別跌１﹒２７％報

６﹒２３元，軟０﹒１９％收１０﹒４元，升０﹒２２％報１８﹒６４元，以及跌１﹒２％報

３２﹒９元。

將被剔出國指股的還有中國信達（０１３５９）、中國華融（０２７９９）及華泰六八八六

（０６８８６），股價反而全面向上，分別收升２﹒４１％報１﹒７元，漲４﹒１％報１﹒２７

元，以及升３﹒０４％報１２﹒８８元。



＊惠譽降港評級地產股平穩＊



連日強勢的藥業股今日回吐，中生製藥（０１１７７）跌３﹒２２％，報１１﹒４２元，為

跌幅最大恆指成分股；石藥（０１０９３）跌２﹒０８％，報１５﹒９８元；百濟神州

（０６１６０）遭沽空機構狙擊，股價急跌９﹒２％收７７﹒５元。

惠譽突然將香港評級下調，本地地產股受影響不大，長實集團（０１１１３）仍升

１﹒１８％，報５５﹒８５元；恆基地產（０００１２）漲０﹒８％，報３７﹒８元；新地

（０００１６）無升跌，報１１５﹒１元；新世界（０００１７）跌０﹒５８％，報１０﹒２４

元；信置（０００８３）升０﹒５２％，報１１﹒７２元。（ｅｃ）

