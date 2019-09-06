《品中資－羅國森》深高速（００５４８）＝深圳高速發展

《品中資》股市，估市，有時真的很難估。星期三（４日）的時候，眼見美股前一晚（３日

）大跌接近３００點，而香港社會的紛亂仍未有平息跡象，本以為當日股市難以看好。

誰不知，就在傳聞特首林鄭月娥會正式「撤回」修訂《逃犯條例》的刺激下，港股竟然可以

單日大升近千點，個別本地地產股更單日「報復式」上升近一成，實在始料不及（主要因為夾空

倉的緣故）。

除了本港的社會氣氛稍為緩和之外，中美貿易談判也有少許進展。那就是，中美雙方同意下

月在華盛頓舉行新一輪高級別的貿易談判（本來說是今個月的），結果，環球股市，尤其是美股

，過去兩日都顯著反彈。

本港方面，林鄭特首只是正面回應了民間「五大訴求」的第一項（事實上，這項訴求是最容

易回應的），雖然她還有３項行動會跟進，但相信仍不足以完全移開壓著港股的這座「大山」。

至於中美貿易談判，我相信，大家都應該習慣中美雙方這種「邊打邊談」的關係了，因為另

一邊廂，中美在９月１日時，已正式向對方部分金額的出口商品加徵了關稅。

同樣地，我認為，這座「大山」將會長時間壓著港股，因為過去多次談判，本來的進展都令

人滿意的，但最終仍然是「反面」收場。

事實上，中方似乎已經採取了堅定立場，就是原則性問題不會退讓，甚至傾向採取「拖字訣

」，令日後有機會更換談判對手。當然，如果要採取「拖字訣」，大前提必須是自己能夠在「加

徵關稅」的大環境下繼續前行。



＊阿爺出招股民出手＊



從過去幾星期的發展來看，中央政府確實在做這方面的事，繼前星期發表了《關於支持深圳

建設中國特色社會主義先行示範區的意見》後，上周又印發《關於加快發展流通促進商業消費的

意見》，集中催谷各個內需行業。

從投資角度，「阿爺」不斷出招穩經濟，也為投資者帶來賺錢機會。以目前的形勢看，投資

中資股比本地股更「靠譜」。前次我提到，如果中央繼續扶持深圳，大家不妨吼兩隻國企的「孖

寶」，那就是深圳國際（００１５２）和深圳控股（００６０４）。

另外，中央要刺激內需，以頂住出口方面的弱勢，一眾內需股當然可以繼續「攬炒」。

本來，今日本來想挑選兩隻我較心水的內需股跟大家品評的，但我在研究深圳國際時，留意

到她的收費公路業務其實主要透過持有５１﹒５６％股權的深高速（００５４８）來提供，那就

提醒了我，我一直遺忘了內地的公路股，尤其是這隻不大起眼的深圳公路股，因此，今日我想先

跟大家品評一下「深高速」。

深高速全名應該是「深圳高速公路股份有限公司」，但我認為，也可以說成是「深圳高速發

展」的意思。無他，深圳獲得中央賦予更多和更重要的任務，必定會進一步刺激車流和人流，為

該公司創造更多機遇。

內地公路股在十多年前較為投資者重視，但後來很多的增長已經停滯不前，而由於公路股的

業務相對穩定，於是可以分派較高股息，令公路股變成另一批收息股。



＊雖升逾六成估值未算貴＊



而在高息的公路股之中，深高速也不算最突出，因為早年大家都較看重長三角一帶的公路股

，例如浙江滬杭甬（００５７６）和江蘇寧滬（００１７７）等等。

顧名思義，深高速主要在深圳經營高速公路項目，目前該公司共持有１６個公路項目，當中

１２個是在深圳和廣東地區，較出名的是梅觀高速、機荷高速和機荷西段、清連高速和陽茂高速

等等。但該公司也有４個項目是在其他的省份。

除了核心的公路項目之外，該公司也有少量地產項目，以及最新的環保業務，主要是風電和

水利項目。但地產業務是附帶的，而環保業務則在創始階段，對公司盈利貢獻有限，但長遠是有

前景的。

有點可惜的是，過去一年，深高速的股價已經升了六成多，昨日（５日）收報９﹒８２元，

已經貼近５２周高位的９﹒９元。不過，現價的預測市盈率和息率都未算太高，兩者分別是９﹒

３倍和４﹒８％。

值得一提的是，該公司去年向深圳市政府售回３個項目，套現１５億多元人民幣，並以特別

股息的方法跟股東分享，所以，往績息率高達８％。雖然這是非經常性收益，但該公司的派息比

率保持在４５％或以上，平均息率也有５％左右，算是不錯的收息股。

今年上半年該公司的盈利增長六成二，部分是基於一些非經常性收益或不涉現金的收益所致

，但從可比較營業額的表現來看（同比增長１５﹒６％），顯示該公司的表現仍然出色。

如果與深圳國際比較，深高速的業務更簡單直接，我會把她列入觀察名單，如果股價能夠回

落至９元以下，我認為是可以吸納的。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

