《鍾之日記》惠譽罕有降評級，香港經濟響警號

《鍾之日記》９月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



一直被視為安全避風港的香港，經歷持續近三個月的反修例抗議活動和動盪，已讓投資者感

到不安，評級機構惠譽今日決定將香港的評級從ＡＡ＋下調至ＡＡ，評級展望「負面」，這是香

港回歸以來、惠譽自１９９５年以來的首次下調香港外幣發行人長期信用評級。

惠譽認為，香港制度、法治質量及效率的國際認知受到了持久傷害，使其商業環境的穩定和

活力受到了質疑。而持續數月的衝突及暴力事件，正測試「一國兩制」框架的韌性，雖然預計「

一國兩制」將保持不變，但香港與中國的聯繫逐步提升，反映香港持續融入國家治理體系，將帶

來更大的體制及監管挑戰，令香港與中國的主權評級差距收窄。中國當前的惠譽評級是Ａ＋，展

望「穩定」。



＊恆指再創一個月高位＊



正在廣西南寧出席會議的特首林鄭月娥回應指，不同意惠譽降評級，強調「一國兩制」並示

沒有削弱。

惠譽降評級外，並預計今年本港實際經濟增長率為零，意味著下半年經濟將直接出現萎縮；

標準普爾亦指示威活動將會加劇因中美貿易戰及中國經濟增長放緩對經濟的拖累，不過該行認為

香港銀行有力抵禦有關影響；而花旗亦再下調香港ＧＤＰ增速預測。

香江魚缸今日高開，一度見２６７９０點再創８月初以來高位後，升幅一度收窄至４７點。

恆指公司收市將對國指成分股換碼，資金在收市競價時段流入，恆指最終收報２６６９０，升

１７５點或升０﹒６６％，主板成交９９８﹒６５億元增加２０％。



＊Ａ場周漲４％，外資２８０億人幣搶注＊



滬深股市四連升後，今早繼續高開，滬綜指在三千點心理關口存沽壓，加上惠譽下調香港評

級至ＡＡ，預計香港下半年經濟萎縮，令滬綜指午後一度倒跌，但尾盤券商及保險股抽高撐市，

最終收升０﹒４６％，報２９９９﹒６點，遺憾是差了０﹒４點到三千關。滬綜指全周五連升，

累漲３﹒９３％，是連續１１個星期以來的最大周漲幅。

滬深兩市全日成交６３４０億元人民幣，按日大減２０﹒５％。外資今日通過滬股通、深股

通淨買入８５億人民幣Ａ股，連續第七日淨流入，本周累計淨流入２８０億人民幣。



＊李小加出面拆彈，港交所今反彈＊



港交所（００３８８）衍生產品市場的電子交易系統（ＨＫＡＴＳ）昨日出現事故，導致大

量期貨投資者未能電腦落盤，成交以人手操作，下午２時起港交所暫停衍生產品市場交易，期貨

投資者未能對沖風險，同時引發現貨市場急跌，恆指一度倒跌２４０點報２６２８３，然而尾市

跌幅收窄，資金在競價時段吸納。

港交所今日恢復衍生產品市場之交易，ＨＫＡＴＳ 電子交易系統內之標準組合盤將即時停

止產生由莊家使用之雙邊價格報價交易（ＭＯ３７）生成的餌盤。港交所確認，供應商提供的交

易系統軟件問題導致昨日衍生產品市場交易異常，目前該軟件已被隔離交易系統。

港交所昨日發生罕見意外，令投資者蒙受損失，行政總裁李小加今日公開接受傳媒查詢，他

澄清港交所沒有遭受攻擊，強調是供應商系統出現漏洞導致交易異常。港交所延至下午才停止衍

生品交易，有市場人士感不滿，李小加稱停巿是重大決定，不能一出現問題就停巿，但當交易不

再有序進行時，就需要根據市場的波動及氣氛等因素，作出停巿的決定，以免市場出現混亂。

但香港作為國際金融中心，發生如此嚴重的故障，實在令外界難以接受，若該交易日發生了

影響市場的大事，例如中美貿易戰升溫，或香港的修例風暴有新進展，投資者可能因此遭受重大

損失。港交所應抱持真誠謙卑的心態，回應各方意見，並嚴肅調查事件。

港交所今日反彈０﹒９％，報２４９﹒４元。



＊料下周出新ｉＰｈｏｎｅ，貿戰降溫助手機股反彈＊



中美雙方日前確認於１０月初在華盛頓舉行貿易會談，利好一向對貿易爭端較敏感的科技

股連日受追捧。另一方面，蘋果一年一度的新產品發布會將於下周二（１０）舉行，預計會揭曉

最新的ｉＰｈｏｎｅ。

外界普遍預期蘋果會發布三款新ｉＰｈｏｎｅ，包括兩款高階的「Ｐｒｏ」型號取代

ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ及ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ Ｍａｘ。而根據流出的新機諜照，最少一款新ｉ

Ｐｈｏｎｅ或會用上時下流行的三鏡頭設計，估計相機及影像拍攝功能會有所提升。

英國調查機構ＩＨＳ Ｍａｒｋｉｔ的最新數據顯示，蘋果ｉＰｈｏｎｅ ＸＲ上半年出貨

量達２６９０萬部，成為全球最暢銷智能手機。而第二、三名分別是三星的中階手機

Ｇａｌａｘｙ Ａ１０及Ａ５０。

上述調查反映市場對蘋果的平價版ｉＰｈｏｎｅ有一定需求，另據報道，蘋果似乎想進一步

在中端市場分一杯羹，最早或於明年春季推出ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ的第二代，有望提高價格優勢

，擴大用戶基礎。平價版ｉＰｈｏｎｅ採用ＬＣＤ屏幕，屏幕尺寸將較最新機型為小，不過很多

所使用的零件與高階機型基本相同。

手機設備股今日領漲藍籌，瑞聲科技（０２０１８）漲２﹒９％，舜宇光學（０２３８２）

亦漲２﹒７％。另外，丘鈦科技（０１４７８）更飆９﹒７％；高偉電子（０１４１５）漲

３﹒３％，鴻騰精密（０６０８８）升２﹒３％，富智康（０２０３８）升２﹒１％，比亞迪電

子（００２８５）也升１﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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