【科創板】新股安博通首日掛牌，現價急漲２﹒３倍

《經濟通通訊社６日專訊》科創板新股安博通（滬：６８８１６８）今日掛牌上市，現價大

升２３０﹒５％，報１８７﹒９９元人民幣。

安博通主業為網絡安全核心軟件產品的研究、開發、銷售以及相關技術服務。公司稱擁有自

主研發的網絡安全系統平台，通過直銷模式向行業內各大產品與解決方案廠商銷售網絡安全軟件

，提供網絡安全設備，並提供開發或產品維護服務。發行所募資金擬用於投資網絡安全項目及研

發中心建設。（ｅｙ）

