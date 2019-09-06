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即市新聞

06/09/2019 08:08

【駐京專電】劉鶴：加大逆周期調節力度，疏通貨幣政策傳導機制

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院金融穩定發展委員會５日召開全國金
融形勢通報和工作經驗交流電視電話會議。國務院副總理、金融委主任劉鶴表示，金融管理部門
要強化監管責任，加大逆周期調節力度，下大力氣疏通貨幣政策傳導機制，加強金融與財政政策
配合，支持願意幹事創業、有較好發展潛力的地區和領域加快發展；支持銀行更多利用創新資本
工具補充資本金，引導金融機構增加對製造業、民營企業中長期融資；穩妥化解局部性、結構性
存量風險；加快補齊監管制度短板，大幅提高違法違規成本；深化金融改革開放，為實體經濟發
展提供動力支持，落實好各項開放舉措，以開放促進改革創新、促進高質量發展。

＊加大對中小企業、民營企業信貸投放力度＊

　　劉鶴強調，在金融委統一指揮協調下，壓實金融機構、地方政府和金融管理部門的責任，做
好各項金融工作。金融機構要強化主體責任，一手抓服務實體經濟，一手抓風險化解，克服順周
期思維，加大對實體經濟特別是中小企業、民營企業信貸投放力度，對產品有市場、有效益、管
理好但資金緊張的企業積極予以信貸支持，與實體經濟同舟共濟；提高風險防範意識；完善公司
治理，加強內部管理，強化激勵約束機制，鼓勵擔當、創新和風控，對真正支持實體經濟的要加
大獎勵力度。地方政府要強化屬地風險處置責任和維穩第一責任；有效打擊各類非法金融活動。
　　當前，國內外經濟金融面臨新形勢，經濟下行壓力有所加大，要增強憂患意識，善於化危為
機，認真辦好自己的事，促進經濟金融穩健運行。中國經濟基本面長期向好，居民儲蓄率高，微
觀基礎充滿活力，重要金融機構運行穩健，宏觀政策工具充足，監管體制機制健全，防範化解風
險經驗豐富，完全有能力、有信心、有條件戰勝各種困難和挑戰。

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