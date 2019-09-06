《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強４日晚應約同德國總理默
克爾通電話。李克強指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰
。中方願同德方攜手努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易，推動
中德關係持續健康發展。
默克爾表示，德方重視發展對華關係，期待通過即將對中國進行的第１２次訪問，深化對華
合作，發出德中兩國面對當前複雜國際形勢，雙邊關係保持良好發展態勢的積極信號。
06/09/2019 08:08
【駐京專電】李克強同德國總理默克爾通電話：深化全方位合作
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國務院總理李克強４日晚應約同德國總理默
克爾通電話。李克強指出，在當前國際形勢發生深刻複雜變化的背景下，中德面臨不少共同挑戰
。中方願同德方攜手努力，增進理解與互信，深化全方位合作，維護多邊主義和自由貿易，推動
中德關係持續健康發展。
默克爾表示，德方重視發展對華關係，期待通過即將對中國進行的第１２次訪問，深化對華
合作，發出德中兩國面對當前複雜國際形勢，雙邊關係保持良好發展態勢的積極信號。
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