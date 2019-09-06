【人行新招】率先掛勾ＬＰＲ，招行深圳首套房利率升至５﹒１５％

《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，９月５日起，招商銀行深圳地區部分房貸業務利率

已經掛勾ＬＰＲ（貸款基礎利率）。招行深圳地區目前首套房利率為５﹒１５％，二套房利率為

５﹒４５％，分別較原利率上浮提高０﹒００５％和０﹒０６％。

報道引述深圳某分行的個貸經理指，按總行規定，新利率下該行深圳地區首套和二套房貸利

率分別在最近一個月相應期限的ＬＰＲ（按８月２０日５年期以上ＬＰＲ為４﹒８５％）加３０

個基點和６０個基點，利率分別為５﹒１５％和５﹒４５％。

該經理續指，此前受理但審批還沒下來的房貸業務，客戶可以選擇沿用基準利率定價的舊利

率，或以ＬＰＲ為基準的新利率。以後的房貸利率要取決於放款前一天的ＬＰＲ。放款之後，房

貸利率會根據ＬＰＲ一年調整一次。

據悉，五大行目前還未接到分行參考ＬＰＲ定價的通知，仍然採用以基準利率定價的舊利率

。目前，五大行首套房利率為５﹒１４５％，二套房利率較基準利率為５﹒３９％。

人行此前宣布，自２０１９年１０月８日起，新發放商業性個人住房貸款利率以最近一個月

相應期限的ＬＰＲ為定價基準加點形成。其中，首套不得低於相應期限ＬＰＲ，二套不得低於相

應期限ＬＰＲ加６０個基點。存量個人住房貸款利率仍按原合同執行。（ａｃ）

