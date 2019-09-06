【聚焦人幣】調查：中美貿易戰恐難很快結束，料人民幣進一步走貶

《經濟通通訊社６日專訊》據《路透》最新調查顯示，人民幣兌美元（ＣＮＹ）六個月後料

約報７﹒１９，較周三的７﹒１５貶值逾０﹒５％，一年後料將來到７﹒１６，對１２個月後人

民幣匯率最悲觀的看法是７﹒７５。這是進行人民幣匯率調查以來的最弱水準，暗示人民幣走勢

顯然將持續向下。

《路透》在８月２９日－９月４日期間，向近６０位策略師進行調查，法國興業銀行駐倫敦

匯市策略師Ｋｉｔ Ｊｕｃｋｅｓ表示，對匯市來說，上個月因關稅問題引發人民幣大跌的重要

程度，遠比若中國在全球貿易中仍居次要地位時要高得多，美國總統特朗普可能要等上較長一段

時間，也許還要更久，才能得到他渴望中的弱勢美元。

有將近三分之二受訪者表示，中國將藉由人民幣進一步貶值與美國打貿易戰。Ｊｕｃｋｅｓ

表示，美國對人民幣貶值或是人民幣貶值，導致其他貨幣下滑進行報復的風險是存在的。更多的

關稅舉措有可能讓人民幣繼續走跌，特朗普對此做出反應的可能性也就越高，由此推倒「多米諾

骨牌」。

雖然人民幣貶值對於中國出口有利，但在緩解美國對中國輸美產品徵稅帶來的打擊方面，人

民幣貶值的效果可能有限。荷蘭國際集團駐新加坡的Ｔｉｍ Ｃｏｎｄｏｎ說，如果關稅過高，

以致於出口商完全失去了訂單，那麼人民幣貶值也不能讓他們受益。

為了抑制經濟下滑，人行上月對關鍵利率進行改革，將貸款市場報價利率（ＬＰＲ）做為主

要政策利率，旨在降低企業的實際貸款利率，這是其整體利率市場改革的一部分。有約７０％的

受訪者稱，中國決定改革利率體系，並不是朝讓人民幣更自由交易邁出的一步。（ｃａ）

