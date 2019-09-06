《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰再現轉折，原定本月中美談判押後至１０月。美國奧
爾布賴特石橋集團聯席董事長、美國前商務部部長卡洛斯．古鐵雷斯在２０１９中國發展高層論
壇專題研討會上表示，很難想象美中經濟如果脫勾後果會怎樣？認為這是不現實的，現在是時候
中美坐下來繼續談判。
他在演講中呼籲中美雙方盡快回到談判桌前，採取積極措施重新恢復雙邊貿易關係的穩定性
，並攜手其他國家一道改革和重振世貿組織（ＷＴＯ），為全球經濟注入信心。（ｃａ）
06/09/2019 11:11
【貿易開戰】美國前商務部長古鐵雷斯：中美是時候坐下來繼續談判
《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰再現轉折，原定本月中美談判押後至１０月。美國奧
爾布賴特石橋集團聯席董事長、美國前商務部部長卡洛斯．古鐵雷斯在２０１９中國發展高層論
壇專題研討會上表示，很難想象美中經濟如果脫勾後果會怎樣？認為這是不現實的，現在是時候
中美坐下來繼續談判。
他在演講中呼籲中美雙方盡快回到談判桌前，採取積極措施重新恢復雙邊貿易關係的穩定性
，並攜手其他國家一道改革和重振世貿組織（ＷＴＯ），為全球經濟注入信心。（ｃａ）
|FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
|生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
|國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
|生財有道05/09/2019
【交易混亂】期指破天荒停市 相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊
|生財有道05/09/2019
【交易混亂】許照中：衍生產品暫停交易不尋常 料不涉受攻擊行為
|FOCUS05/09/2019
【FOCUS】四行動顯零的突破 欠「猛藥」取信於民恐事與願違
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰