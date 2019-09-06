【貿易開戰】美國前商務部長古鐵雷斯：中美是時候坐下來繼續談判

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰再現轉折，原定本月中美談判押後至１０月。美國奧

爾布賴特石橋集團聯席董事長、美國前商務部部長卡洛斯．古鐵雷斯在２０１９中國發展高層論

壇專題研討會上表示，很難想象美中經濟如果脫勾後果會怎樣？認為這是不現實的，現在是時候

中美坐下來繼續談判。

他在演講中呼籲中美雙方盡快回到談判桌前，採取積極措施重新恢復雙邊貿易關係的穩定性

，並攜手其他國家一道改革和重振世貿組織（ＷＴＯ），為全球經濟注入信心。（ｃａ）

