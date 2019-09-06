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06/09/2019 09:19

【政策解讀】地方專項債政策加碼，專家料明年望撬動資金２萬億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》本周三（４日）召開的國務院常務會議要求，今年限額內地方政
府專項債券要確保９月底前全部發行完畢，１０月底前全部撥付到項目上，督促各地盡快形成實
物工作量。同時按規定提前下達明年專項債部分新增額度，確保明年年初即可使用見效，並擴大
使用範圍。據《證券日報》引述專家預計，明年提前下達的新增地方政府債務限額逾１﹒８萬億
元（人民幣．下同），而明年新增專項債額度可撬動２萬億元資金。（ｗｌ）

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