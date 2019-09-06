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即市新聞

06/09/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》忽略投資促消費難振經濟

　　《神州縱橫》中國經濟疲弱再加上外圍不景及中美貿易戰升級，可謂外憂內患夾擊。當局為
救亡推出了２０條促進消費的指引，可惜文不對題難見顯效。此外，中美相互投資的情況亦堪注
意。
　
＊應先加大投資而非消費＊
　
　　２０條究竟是宏觀調控手段還是甚麼？作為宏觀手段２０條是錯誤的選擇，首先，筆者早已
指出現時中國經濟最關鍵的問題乃由投資不足所造成的內需不足，因此對症下藥的做法是率先出
台巨額投資計劃，以少量財政資金引導社會資金投入，再進而促進消費而達致一石二鳥。當然，
在出台投資計劃的同時仍可出台消費促進指引，但２０條的內容有的並不恰當，有的卻非促進措
施而只是市場整頓或發展措施，本身雖屬合理且有需要，卻非有效刺激消費的宏觀擴張政策。以
下就一些具體項目論述：（一）２０條中提及以鬆動融資及財政補貼等來支持消費均非恰當。這
樣只會帶來短暫的一次性刺激，但同時會帶來負面影響，鼓勵了借貸消費及浪費財政資源。
（二）放寬汽車限購只為支持車企減低庫存。目前汽車銷售已連月回調，乃過往多年催谷而成的
汽車銷售泡沫爆破現象。從長遠看大力發展汽車特別是少汽車不合國情，既不環保又做成路面阻
塞。現時許多大城市均已出現嚴重塞車問題。真正解決方法是加強限制汽車，同時大力投資城市
軌道（高架及地下鐵路等）。顯然放寬汽車限購政策殊非恰當。
　
＊特朗普迫美企撤華＊
　
　　（三）促進綠色消費及夜經濟等屬消費結構調整，並不一定會增加消費總量：多了綠色便少
了非綠色，多了夜消費便少了日消費。何況消費型態或模式轉變應由市場推動，政府不宜也不必
插手。現時政府要參與推動的是護老護幼業務，以助適應人口老化及放寬生育限制的新形勢。政
府可在用地、標準化、審批及員工培訓等多方面配合及支持。（四）理順消費品物流程序及整頓
市場秩序等都是必須做的經常性行政管理及體制改革措施，但不會直接刺激消費。
　　最根本的推動消費策略仍是促投資推發展，由此增加工薪及利潤收入自可強化消費底氣。目
前投資還受到外因衝擊，一是關稅戰正引致部分投資外移，二是日前特朗普又表示會命令美企撤
離中國。一項美方調查顯示愈來愈多在華美企已受到貿易戰影響，但八成以上仍表示不願撤離。
中國的巨大面高增長市場和高效的生產基地，都是令外資難捨難離的重要因素。另方面由反華鷹
派主導的美國政府，卻不斷落實「脫勾」政策，必力迫美企離華。中國也必須適應這新情況而早
謀對策。《資深評論員　凌昆》

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