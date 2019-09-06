【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３９點子，報７﹒１４２０

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５５，較上個交易日貶３點

子，結束兩連升。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３９點子，報７﹒１４２０，上個交易日即期

匯率收盤報７﹒１４５９。

分析認為，中美將於下月在美國華盛頓重啟貿易談判，美元指數持穩，此前ＡＤＰ報告顯示

美國企業新增就業人數達到四個月新高，ＩＳＭ非製造業指數上升，緩解了對於經濟下行的擔憂

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