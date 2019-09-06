【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升３９點子，報７﹒１４２０

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０８５５，較上個交易日貶３點
子，結束兩連升。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開３９點子，報７﹒１４２０，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒１４５９。
分析認為，中美將於下月在美國華盛頓重啟貿易談判，美元指數持穩，此前ＡＤＰ報告顯示
美國企業新增就業人數達到四個月新高，ＩＳＭ非製造業指數上升，緩解了對於經濟下行的擔憂
。（ｃａ）
|生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
|國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
|生財有道05/09/2019
【交易混亂】期指破天荒停市 相關輪證牛熊證買賣差價明顯擴闊
|生財有道05/09/2019
【交易混亂】許照中：衍生產品暫停交易不尋常 料不涉受攻擊行為
|FOCUS05/09/2019
【FOCUS】四行動顯零的突破 欠「猛藥」取信於民恐事與願違
|生財有道05/09/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：本地地產股只宜短炒
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰