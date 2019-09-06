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06/09/2019 17:44

【貿易開戰】泰國當局推「遷移方案」吸引受中美貿戰打擊廠商搬遷

　　《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰升級，美國總統特朗普日前要求美企撤離中國。泰國
周五公布一項優厚的遷移方案，藉以吸引那些因為中美貿易戰升溫而打算遷移生產基地的外資企
業。
　　泰國投資促進委員會（ＢＯＩ）在一份聲明中指出，這項方案已經獲得經濟內閣通過，當中
包括稅賦獎勵、特別投資專區、以及修法促進外國投資等，特別是來自中國、日本、台灣及韓國
的投資。（ｃａ）

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