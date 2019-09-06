【貿易開戰】泰國當局推「遷移方案」吸引受中美貿戰打擊廠商搬遷

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰升級，美國總統特朗普日前要求美企撤離中國。泰國
周五公布一項優厚的遷移方案，藉以吸引那些因為中美貿易戰升溫而打算遷移生產基地的外資企
業。
泰國投資促進委員會（ＢＯＩ）在一份聲明中指出，這項方案已經獲得經濟內閣通過，當中
包括稅賦獎勵、特別投資專區、以及修法促進外國投資等，特別是來自中國、日本、台灣及韓國
的投資。（ｃａ）
|生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5% 釋放長期資金9000億人幣
|生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
|生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
|生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
|FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
|生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰