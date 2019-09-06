【格力易主】格力控股權之爭新動向：美的實控人參與高瓴競購主體

《經濟通通訊社６日專訊》格力電器（深：０００６５１）控股權之爭出現新動向。據內媒

報道，已坐實的兩大競爭者之一高瓴投資的競爭主體中，出現了美的集團（深：０００３３３）

實控人何厚健的名字，讓這場股權爭奪戰變得愈發撲朔迷離。

根據本周初格力電器發布的公告，公開徵集期內，共有兩家意向受讓方向格力集團提交受讓

申請材料，並足額繳納相應的締約保證金，第一家意向受讓方是高瓴資本旗下的珠海明駿投資合

夥企業，第二家是厚樸投資旗下格物厚德股權投資（珠海）合夥企業，與香港公司

Ｇｅｎｅｓｉｓ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ組成的聯合體。

《證券日報》最新報道指出，何享健持有９９﹒６７％的寧波美域股權投資合夥企業，通過

層層投資最終擁有高瓴旗下珠海明俊部分權益。天眼查數據還顯示，寧波美域持有珠海高翎澤遠

資產管理中心７﹒４７％的股權，以及珠海高翎天成股權投資基金１﹒１６％的股權。由此可見

，何厚健與高瓴資本的關係牽絲攀藤。



＊高瓴旗下基金同時持有格力和美的股份＊



格力和美的雖然是同業競爭對手，但不同於其他投資者，何厚健曾在２０１５年底多次購買

格力電器股份，當時躍升成為格力電器的第十大股東，持股比例０﹒７１％，持股數量約為

４２９０萬股。

而高瓴資本方面，已於２０１６年一季度耗資近８億元人民幣購買了格力電器４５３６萬股

，並一直持有至今。格力電器最新半年報數據顯示，高瓴資本管理有限公司－ＨＣＭ中國基金位

列格力電器第８大股東，持股０﹒７２％。

與此同時，高瓴資本管理有限公司－ＨＣＭ中國基金亦位列美的集團第８大股東，持股

０﹒８９％。此前就有市場人士就指出，高翎同時持有格力和美的的股權是否存在同業競爭的問

題。

內媒引述業內人士表示，高瓴與美的是否存在更深層次的合作關係，美的在此次受讓格力控

制權中的實際影響力，將成為此次股權爭奪戰的一大看點。何享健在此次股權之爭中的角色亦暫

時不好界定，後續可能引發各執一詞的爭執。（ｗｌ）

