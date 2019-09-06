  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/09/2019 15:48

【格力易主】格力控股權之爭新動向：美的實控人參與高瓴競購主體

　　《經濟通通訊社６日專訊》格力電器（深：０００６５１）控股權之爭出現新動向。據內媒
報道，已坐實的兩大競爭者之一高瓴投資的競爭主體中，出現了美的集團（深：０００３３３）
實控人何厚健的名字，讓這場股權爭奪戰變得愈發撲朔迷離。
　　根據本周初格力電器發布的公告，公開徵集期內，共有兩家意向受讓方向格力集團提交受讓
申請材料，並足額繳納相應的締約保證金，第一家意向受讓方是高瓴資本旗下的珠海明駿投資合
夥企業，第二家是厚樸投資旗下格物厚德股權投資（珠海）合夥企業，與香港公司
Ｇｅｎｅｓｉｓ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ組成的聯合體。
　　《證券日報》最新報道指出，何享健持有９９﹒６７％的寧波美域股權投資合夥企業，通過
層層投資最終擁有高瓴旗下珠海明俊部分權益。天眼查數據還顯示，寧波美域持有珠海高翎澤遠
資產管理中心７﹒４７％的股權，以及珠海高翎天成股權投資基金１﹒１６％的股權。由此可見
，何厚健與高瓴資本的關係牽絲攀藤。

＊高瓴旗下基金同時持有格力和美的股份＊

　　格力和美的雖然是同業競爭對手，但不同於其他投資者，何厚健曾在２０１５年底多次購買
格力電器股份，當時躍升成為格力電器的第十大股東，持股比例０﹒７１％，持股數量約為
４２９０萬股。
　　而高瓴資本方面，已於２０１６年一季度耗資近８億元人民幣購買了格力電器４５３６萬股
，並一直持有至今。格力電器最新半年報數據顯示，高瓴資本管理有限公司－ＨＣＭ中國基金位
列格力電器第８大股東，持股０﹒７２％。
　　與此同時，高瓴資本管理有限公司－ＨＣＭ中國基金亦位列美的集團第８大股東，持股
０﹒８９％。此前就有市場人士就指出，高翎同時持有格力和美的的股權是否存在同業競爭的問
題。
　　內媒引述業內人士表示，高瓴與美的是否存在更深層次的合作關係，美的在此次受讓格力控
制權中的實際影響力，將成為此次股權爭奪戰的一大看點。何享健在此次股權之爭中的角色亦暫
時不好界定，後續可能引發各執一詞的爭執。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
生財有道06/09/2019
80後走出 Comfort Zone百萬開文青食店
國際動態06/09/2019
颶風蹂躪巴哈馬20死 總理：「世代毁滅」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金