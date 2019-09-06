【ＦＯＣＵＳ】「最精準民調」添侵侵頭痕，料緩兵換華增購農產品

【ＦＯＣＵＳ】北京及多個官媒齊齊為中美下月華盛頓經貿磋商「或有新動作╱新突破」吹

風，刺激中美股市周四（５日）造好，滬指挑戰三千關、創業板進入技術性牛市、道指大幅收升

近４００點。

自侵侵８月２６日「自爆」中國代表致電美國貿易代表要求回到談判桌，卻遭中國外交部以

「沒聽說」打臉後，今次鶴叔「應約」與美方通話、之後確認第１３輪磋商時間，最大可能是侵

侵受到有「最精準民調」之稱的ＩＢＤ╱ＴＩＰＰ最新調查結果刺激。不過，從侵侵過往的

「Ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ（貿戰周期）」套路所見，談判可能仍難逃實質進

展欠奉，市場須小心高追風險。



＊民主黨三大猛將支持度均跑贏總統＊



「中美同意１０月初在華盛頓舉行第１３輪高級別磋商」的消息，持續提振市場風險偏好，

中美股市造好之餘，現貨金及黃金期貨則分別錄逾兩年半及逾一年來最大單日跌幅。

中國商務部短短２００餘字新聞稿中，「應約」、「實質性進展」的提法，或顯示早前不惜

「自爆」中國代表致電美國貿易代表要求回到談判桌的侵侵，真的急了。

最直接的原因，應當屬有「最精準民調」之稱的ＩＢＤ╱ＴＩＰＰ ９月最新調查結果顯示

，領跑民主黨總統候選人大熱的前副總統拜登，其支持率已超越侵侵１２個百分點；另兩勁敵參

議員桑德斯、參議員沃倫，其支持率亦分別拋離侵侵４個、３個百分點。

侵侵大受刺激，皆因ＩＢＤ╱ＴＩＰＰ曾在２０１６年總統大選的最後幾周內，精準顯示侵

侵領先希拉里的極少數民調之一，警示作用不可不察。

更糟的是，隨著主張「經濟愛國主義」的沃倫與拜登的差距收窄，她愈來愈被侵侵的競選團

隊視作強大威脅，侵侵據報曾親自詢問幕僚，沃倫是否是一名「鬥士（ｆｉｇｈｔｅｒ）」。她

主張分別對年收入逾５千萬美元的富裕家庭、逾１億美元的公司額外徵稅２％、７％，很可能吸

引侵侵的低收入階層基本盤。



＊貿戰周期屢試屢靈，小心高追風險＊



鑒於此，國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」發文指，今次提及許久未見的「實

質性進展」，接下來雙方在涉及彼此核心關切等方面「很可能會有新動作」。《環球時報》總編

胡錫進則稱，在貿易戰中疲憊不堪的美國可能不再希望破壞中國的意志，雙方之間更有可能取得

突破。

對侵侵來說，目前的當務之急除了繼續施壓聯儲大幅減息外，就是安撫在上屆大選中險勝的

農業搖擺州，如愛荷華、伊利諾依、印第安納等。而１０月以何籌碼換取中國允諾大量採購農產

品的突破？是批出早前積壓的向華為供貨許可申請，還是暫緩１０月１日對２５００億美元中國

貨加徵３０％關稅？料將很快揭曉。

不過，從侵侵過往屢試屢靈的「Ｔｈｅ ｔｒａｄｅ ｗａｒ ｃｙｃｌｅ」套路所見，目

前正處於「暗示解決方案」階段；隨著「談判或電話通話進行」，市場將短暫造好，之後「談判

結果顯示未有進展」，接著「華府對中國極盡強硬之辭」，市場因恐慌下跌，一輪之後再重新進

入「暗示解決方案－談判－造好－無進展－強硬－下跌」的新循環。

而市場對未來６個月後的人幣匯率預期中值為７﹒１９，對１２個月後人幣匯率最悲觀的看

法更達７﹒７５，也暗示中美貿易戰達成協議艱難，市場須小心高追風險。

