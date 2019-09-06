《日入而息》惠譽下調本港評級，人行降準，港股本周升９６６點

《今天重點》﹡惠譽將香港評級從ＡＡ＋下調至ＡＡ，展望負面；惠譽指示威已造成長期傷

害，料港下半年經濟出現萎縮林鄭月娥稱不同意惠譽降評級，示威無影響

「一國兩制」；陳茂波對惠譽降評級感失望，不認同質疑一國兩制實施；梁

志堅稱惠譽調低本港信貸評級，將為市民及商人帶來隱憂

﹡人行指本月１６日全面下調金融機構存準率０﹒５％；降準支持實體經濟，

釋放長期資金約９千億人幣

﹡港交所（００３８８）未接到交易所參與者交易系統連接問題的匯報；李小

加稱交易系統故障屬技術問題，不涉及人為破壞；停巿是重大決定，不能一

有問題就停巿



《即日市況》﹡期指交易恢復，恆指全日升１７５點收２６６９０，再創一個月高位



《深滬股市》﹡滬指收升０﹒４６％差半步到三千，全周漲近４％



《美元匯價》﹡英鎊先行觀望，續等待高沽機會；歐元最新報１﹒１０２７╱２８，日圓最

新報１０７╱１０７﹒０１



《公司業績》﹡東方證券（０３９５８）８月淨利按年升４﹒２７倍至２﹒７３億元人民幣

﹡數碼通（００３１５）全年多賺３％至６﹒３２億元 末期息２１仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）未接到交易所參與者交易系統連接問題的匯報；李小

加稱交易系統故障屬技術問題，不涉及人為破壞；停巿是重大決定，不能一

有問題就停巿

﹡中信建投証券（０６０６６）８月淨利潤約３億元人民幣，按年升近三倍

﹡中海重工（００６５１）與第三方和解支付逾８１１萬元人民幣

﹡志道（０１２２０）購物業車位作澳門營運辦公室，涉１３１８萬

﹡保德國際（００３７２）貸款資本化購入內地化學品公司

﹡美的置業（０３９９０）８個月合同銷售增逾１８％至６０７億元人民幣

﹡國聯證券（０１４５６）８月虧轉盈逾３８６８萬元人民幣

﹡薈萃國際（０８０４１）與非洲採礦公司訂備忘發展金礦開採

﹡百濟神州（０６１６０）沽空機構指控為公然造假

﹡瑞安房地產（００２７２）８月合約物業銷售額按年跌８４﹒４％

﹡莫里．洪恩辭任建設銀行（００９３９）獨立非執行董事

﹡恆地（０００１２）馬鞍山迎海第四期１３伙單位推新優惠吸客

﹡銀城國際控股（０１９０２）８月份合約銷售額９﹒２７億元人民幣



《國企紅籌》﹡中國電力（０２３８０）完成發行２０億元人民幣三年期票據

﹡中州證券（０１３７５）主要股東渤海將減持逾２億股Ａ股

﹡遠東宏信（０３３６０）出售兩附屬基礎資產，涉近２２億元人民幣

﹡遠洋集團（０３３７７）８月協議銷售額按年升１３％

﹡中廣核電力（０１８１６）台山核電２號機組完成所有調試工作

﹡越秀地產（００１２３）８月合同銷售額按年約１％

﹡中國光大水務（０１８５７）宣布與海門市達源水務成立合營公司



《神州民企》﹡騰訊（００７００）稱會將不接入健康系統的遊戲下架

﹡優源國際（０２２６８）多名董事抵押公司四成股權，部分已被沽出

﹡旭輝（００８８４）８月合同銷售１３７﹒６億元人民幣，按年升５﹒８％

﹡康臣葯業（０１６８１）決定回購最多４５００萬股

﹡吉利汽車（００１７５）８月銷量按年減１９％

﹡愛德新能源（０２６２３）再獲行政總裁耿國華增持４萬股公司股份



《中國要聞》﹡上汽、上港、中移動推５Ｇ＋自動駕駛重卡商業化落地

﹡據報內地部分銀行提高房企開發貸門檻

﹡中國多部委擬出台支持養老服務業舉措，國企積極入局

﹡李稻葵稱當前處於降低利率機會窗口但需加快不良處置

﹡倫交所推「環球板」，支持８０隻美股包括中概股交易

﹡財政部表示首８月地方新增債平均利率同比降低４４基點；專項債作項目資

金重點投向十大基礎設施領域

﹡馬建堂稱外商投資法將促進更多外資來華投資

﹡發改委寧吉喆稱及時運用普遍降準和定向降準政策工具；堅持穩中求進，四

方面加大力度做好「六穩」

﹡默克爾稱歡迎華企到德國投資惟部分須審查

﹡司法部將與中證監研究修改私募基金管理暫行條例草案

﹡最高法表示升市場主體違法違規成本，降投資者訴訟成本

﹡中國數字貨幣呼之欲出：穆長春履新人行數研所掌門人

﹡據報人行將出台更多債市開放政策；人行４００億逆回購利率持平，淨投放

４００億；人行深圳中支：強化金融對科創支撐，支持先行區建設；人行表

示本月１６日全面下調金融機構存準率０﹒５％；降準支持實體經濟，釋放

長期資金約９０００億元人民幣；人行官網正式發布金融科技Ｆｉｎ

Ｔｅｃｈ發展規劃

﹡龐大集團進行破產重整，淪為ＳＴ股停牌一日

﹡滬商會為昔日大？戴志康求情，願出資逾億支援證大系

﹡標普道瓊斯指數將於周五美股收市後公布納入Ａ股名單

﹡地方專項債政策加碼，專家料明年望撬動資金２萬億元

﹡中信證券表示科創板網下打新平均中籤率達０﹒３２％

﹡調查指中美貿易戰恐難很快結束，料人民幣進一步走貶

﹡國家鼓勵生豬供應：嚴禁各地以環保為由強行關停豬場

﹡２１屆工博會將於本月１７日在滬召開

﹡上交所調整可轉債、可交換債相關指數規則；上交所闕波稱全面深化科創板

適當性管理規範

﹡中化集團與上海市簽訂戰略合作協議

﹡交通銀行表示高質量服務長三角一體化

﹡國資委與上海簽署共同落實國家戰略合作框架協議

﹡格力控股權之爭新動向：美的實控人參與高瓴競購主體

﹡美國前商務部長古鐵雷斯：中美是時候坐下來繼續談判

﹡默克爾與李克強會面，冀中美貿易戰能儘快解決

﹡銀保監表示保險業償付能力充足穩定，槓桿率穩中有降

﹡外交部批加拿大為取悅美國，配合炮製孟晚舟事件

﹡渤海銀行下周三發行２００億永續債，非上市銀行首家

﹡上海迪士尼擬允許遊客攜帶自己食用的食品進入園區



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１０７８０﹒６４點



《其他消息》﹡地政總署收回土瓜灣土地推行市區重建

﹡期指交易正常暫成交三萬四張，買賣差價回復兩至三點

﹡區選提名期下月４日至１７日，引入確認書惟非強制簽

﹡金管局表示８月底外匯儲備資產降至４３２８億美元

﹡陳茂波對惠譽降評級感失望，不認同質疑一國兩制實施

﹡運房局局長下周二訪問倫敦推廣海事合作

﹡花旗降港今明年ＧＤＰ增長預測，零售旅遊業明顯受損

﹡深股通額度全日用３２﹒７億元；滬股通額度全日用５８﹒５億元，陸股通

淨流入８５億元

﹡第四屆聯大投資比賽下周一開始，參賽人數料逾二千人

﹡梁志堅稱惠譽調低本港信貸評級，將為市民及商人帶來隱憂

﹡中原ＣＣＬ指數按周跌１﹒３４％，創１８周新低



《修例風暴》﹡李克強稱中央希望香港避免動盪，支持港府止暴制亂

﹡林鄭月娥稱不同意惠譽降評級，示威無影響「一國兩制」

﹡港鐵指８３１太子站事件相關閉路電視片段將保留３年

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