《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７９７．４６ 升 ６９．３１點╱０．２６％
標普５００ ２９７８．７１ 升 ２．７１點╱０．０９％
納斯達克 ７８５２．５４ 跌 １０．００點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７２８２．３４ 升 １１．１７點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１９１．７３ 升 ６４．９５點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０３．９９ 升 １０．６３點╱０．１９％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．９７，歐元兌美元１．１０２５
09/09/2019 07:46
《日出而作》鮑威爾料經濟不會衰退，非農數據遜預期，中國出口跌
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７９７．４６ 升 ６９．３１點╱０．２６％
標普５００ ２９７８．７１ 升 ２．７１點╱０．０９％
納斯達克 ７８５２．５４ 跌 １０．００點╱０．１３％
倫敦富時１００ ７２８２．３４ 升 １１．１７點╱０．１５％
法蘭克福ＤＡＸ １２１９１．７３ 升 ６４．９５點╱０．５４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０３．９９ 升 １０．６３點╱０．１９％
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