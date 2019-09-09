《油金掠影》儲局或行動維持經濟擴張油價漲，風險偏好改善金價跌

《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，將採取適當行動維持美國經濟擴張。在

全球貿易不確定性拖累美國經濟放緩下，布蘭特原油上周五（６日）漲至逾６１美元。

兩個原油期貨早段下跌，因為美國就業增長放緩，以及中美貿易關係緊張，但最終１１月布

蘭特原油期貨漲０﹒５９美元或１％，收報每桶６１﹒５４美元，上周已是連續第四周上漲，漲

幅１﹒８％。１０月紐約原油期貨漲０﹒２２美元或０﹒４％，收報每桶５６﹒５２美元，上周

累漲２﹒６％。

聯儲局主席鮑威爾在蘇黎世大學表示，局方的責任是使用工具來支持經濟，而局方將繼續這

樣做，而該承諾就被市場認為是暗示會進一步減息。

美國數據顯示，８月非農就業崗位增加１３萬，因為２０２０年人口普查臨時僱用２﹒５萬

人，而早前分析預計就業崗位增加１５﹒８萬。另外，美國經濟６月和７月創造的就業崗位都按

月減少２萬個。

通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯稱，美國石油公司本周將原油鉆井平台數量減少四座至

７３８座，創近兩年來最低。



＊上周金價累跌近１％＊



鮑威爾樂觀的言論和風險偏好的，抵消非農就業報告遜預期的影響。金價上周五跌１％，上

周連續第二周下跌，不過今年以來金價已累漲約１７﹒６％。

現貨金跌０﹒７％，報１５０８美元，盤中曾跌逾１％。美國期金收低１０美元或

０﹒６５％，報１５１５﹒５美元。

鮑威爾又指，儘管中美貿易存在不確定性，但沒有預見或預期美國經濟會陷入衰退。

有分析指，中美貿易關係的不確定性、對全球經濟增長放緩的擔憂，以及全球公債收益率為

負，進一步支撐金價。

其他貴金屬方面，現貨白銀跌３％，報１８﹒０６美元。鉑金跌１％，報９４９﹒６７

美元，鈀金跌１﹒２％，報１５４１﹒１５美元。（ａｌ）

