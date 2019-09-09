《匯市走勢》非農數據好壞參半加強減息預期，美元偏軟

《經濟通通訊社９日專訊》美元兌一籃子貨幣周五（６日）微跌，因美國８月就業市場報告

好壞參半，加強聯儲局可能進一步減息的預期。

美元指數微跌０﹒０３％，至９８﹒３８６，上日曾觸及一周低位的９８﹒０８５。美元兌

日圓上漲０﹒１％，歐元兌美元跌０﹒１％。

澳元兌美元上漲０﹒５％，至０﹒６８４６美元，因較早時，人行宣布全面降準及定向降準

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