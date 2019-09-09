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即市新聞

09/09/2019 08:45

《牛熊志選－陳其志》人行降準增流動性，可留意騰訊購１９４９４

　　《牛熊志選》人行降準０﹒５％，增加市場上的資金流動性，港股上周三（４日）起顯著反
彈，料在利好的消息下持續反彈勢頭，回補上月初的下跌裂口，至２７５００點附近。恆指牛熊
證資金流情況，截至上周四（５日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約３６０２萬港元資金
淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證則累計約２５９３９萬港元資金淨流入，顯示有資金流
入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５５００點至２５７９９點
之間，累計相當約１５００張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６７００點至２６９９９點之
間累計了相當約２２５１張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至１８﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
１﹒１個波幅點至１７﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，新地（０００１６）的引伸波
幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒８％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至
２４﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２５﹒６％；中油
（００８８３）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２２﹒９％；建行（００９３９）的引伸波幅
下降１﹒３個波幅點至１７﹒９％；中移動（００９４１）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至
２０﹒６％；工行（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至１８﹒２％；平安
（０２３２８）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至２１﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅
下降１﹒５個波幅點至２０﹒７％。
　　個股產品資金流方面，截至上周四，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約６７７６萬港元資
金淨流出套現。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使價約３６４港元至３７０
港元附近的中期價外條款，實際槓桿約１１倍。技術上，騰訊股價上周逐步反彈至５０天線約
３４５元附近，如能順勢往上突破，屆時將有機會挑戰３５５元。如看好騰訊，可留意認購證
１９４９４，行使價３７０﹒２元，１２月到期，實際槓桿約１０倍；也可留意牛證
５４６９６，收回價３２６﹒４元，槓桿約１６倍。
　　個股產品資金流方面，截至上周四，平安保險的相關認購證及牛證合共錄得約４１８６萬港
元資金淨流出套現。產品條款方面，目前市場上較活躍的平安保險認購證為行使價約１０２港元
至１０２港元附近的中期價外條款，實際槓桿約１２倍。技術上，平保股價已率先回補８月初的
下跌裂口，現正上試９２元至９６元之間的密集整固區。如看好平安保險，可留意認購證
２２３１４，行使價１０２﹒６元，１２月到期，實際槓桿約１２倍；也可留意牛證５４５９８
，收回價８９﹒５元，槓桿約１６倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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