《一周攻略－周進略》全球風險猶在，主力防守無礙

《一周攻略》關於影響大局的因素，金融市場上，近一年多，其實來來去去都是那麼一兩個

，而且是一脈相承，一個錢幣的兩面而已。



＊央行與局勢，互為因果＊



是的，全球各地央行去年底轉向，貨幣政策由緊趨寬，不就是全球貿易格局轉變使然，不得

不及早準備？企業早已如是，央行亦急不及待，大家都在做，希望盡量避免下行壓力出現時，很

難控制。

反過來說，貿易保護主義的動作，之所以搞得成，亦有其歷史背景，例如約十年前金融海嘯

時，央行為救市，資金推動資產價格止跌回穩，甚至大升，有資產多資產者大勝，沒資產少資產

者大幅落後，差距大為拉開，自然在社會氣氛上有變，造成今天全球各地的社會現狀，不無關係

。



＊債息走低，國債公用房託皆受惠＊



無論如何，短期而言，經濟下行已是全球共識，只在遲早，只在多少，故此，不敢輕言押注

於想像空間多而估值誇張者，才是正常，比較合理的，始終是把央行下一兩步的動作計算在內，

若要受惠減息，或甚至全球債息本身持續低走的格局，當然是尋息活動使然。

如此計算下，國債最受惠，公用房託亦受惠，前者債價與債息反方，明顯之至，受惠不無一

定風險，蓋公用股亦股，股市大跌，其不能不跌，至於房託，萬一經濟有損，影響收租，亦影響

本身基本面也。



＊減息周期利好金價＊



另一邊廂，從資產配置角度，息低自然帶起原本不起眼的貴金屬，例如金價便是受惠於此，

畢竟以往加息周期，持有無息可收者，機會成本非輕，如今卻是減息周期，剛好相反，愈來愈值

博，起碼期待其他人的押注，已經有一定水位云云。

相比之下，油價難以看好，是的，過去十年，經濟慢慢復甦，油價不見得有太大關係，反是

戰略供應等因素主導，然而，反過來，萬一經濟走下坡，假設供應不變，需求跌，即使任何人都

會有所安排了。



＊大宗商品領先經濟＊



同理，其他作為實體經濟有關，甚至是前瞻性，有領先指標作用的實物大宗商品，短期亦難

看好。

明乎此，股市押注上，自然由大布局看，估值下跌，資金由股轉債，無可避免，然後，部分

在公用房託留戀防守，但不無損失，至於其他傳統周期股或資產股板塊，更不宜沾手了。



＊純短炒看大盤，只為小注怡情＊



相比之下，若真的純粹為短期操作，倒不如以大盤走勢看。近日不無突然千點漲幅，只是事

前豈有太多空間？好消息一出，旋即升盡，再加注恐又太遲矣。比較之下，此等短炒，只宜小注

，所謂小注怡情，絕對有智慧。

至於組合的大方向，押注比例上，儘管大勢不佳，但防守仍有必要，之後部分現金若要中長

線押下，仍是看此等板塊，皆因本業清楚，透明度高，現金流強勁，這些不是短期風險因素可以

完全抵銷的。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

