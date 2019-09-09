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即市新聞

09/09/2019 08:45

《一周攻略－周進略》全球風險猶在，主力防守無礙

　　《一周攻略》關於影響大局的因素，金融市場上，近一年多，其實來來去去都是那麼一兩個
，而且是一脈相承，一個錢幣的兩面而已。
　
＊央行與局勢，互為因果＊
　
　　是的，全球各地央行去年底轉向，貨幣政策由緊趨寬，不就是全球貿易格局轉變使然，不得
不及早準備？企業早已如是，央行亦急不及待，大家都在做，希望盡量避免下行壓力出現時，很
難控制。
　　反過來說，貿易保護主義的動作，之所以搞得成，亦有其歷史背景，例如約十年前金融海嘯
時，央行為救市，資金推動資產價格止跌回穩，甚至大升，有資產多資產者大勝，沒資產少資產
者大幅落後，差距大為拉開，自然在社會氣氛上有變，造成今天全球各地的社會現狀，不無關係

　
＊債息走低，國債公用房託皆受惠＊
　
　　無論如何，短期而言，經濟下行已是全球共識，只在遲早，只在多少，故此，不敢輕言押注
於想像空間多而估值誇張者，才是正常，比較合理的，始終是把央行下一兩步的動作計算在內，
若要受惠減息，或甚至全球債息本身持續低走的格局，當然是尋息活動使然。
　　如此計算下，國債最受惠，公用房託亦受惠，前者債價與債息反方，明顯之至，受惠不無一
定風險，蓋公用股亦股，股市大跌，其不能不跌，至於房託，萬一經濟有損，影響收租，亦影響
本身基本面也。
　
＊減息周期利好金價＊
　
　　另一邊廂，從資產配置角度，息低自然帶起原本不起眼的貴金屬，例如金價便是受惠於此，
畢竟以往加息周期，持有無息可收者，機會成本非輕，如今卻是減息周期，剛好相反，愈來愈值
博，起碼期待其他人的押注，已經有一定水位云云。
　　相比之下，油價難以看好，是的，過去十年，經濟慢慢復甦，油價不見得有太大關係，反是
戰略供應等因素主導，然而，反過來，萬一經濟走下坡，假設供應不變，需求跌，即使任何人都
會有所安排了。
　
＊大宗商品領先經濟＊
　
　　同理，其他作為實體經濟有關，甚至是前瞻性，有領先指標作用的實物大宗商品，短期亦難
看好。
　　明乎此，股市押注上，自然由大布局看，估值下跌，資金由股轉債，無可避免，然後，部分
在公用房託留戀防守，但不無損失，至於其他傳統周期股或資產股板塊，更不宜沾手了。
　
＊純短炒看大盤，只為小注怡情＊
　
　　相比之下，若真的純粹為短期操作，倒不如以大盤走勢看。近日不無突然千點漲幅，只是事
前豈有太多空間？好消息一出，旋即升盡，再加注恐又太遲矣。比較之下，此等短炒，只宜小注
，所謂小注怡情，絕對有智慧。
　　至於組合的大方向，押注比例上，儘管大勢不佳，但防守仍有必要，之後部分現金若要中長
線押下，仍是看此等板塊，皆因本業清楚，透明度高，現金流強勁，這些不是短期風險因素可以
完全抵銷的。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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