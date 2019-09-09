《凱文隨筆－凱文》美國政府鬼話連篇，微軟說了一句人話

《凱文隨筆》微軟終於說出了人話，其總裁兼首席法律總監史密夫（Ｂｒａｄ

Ｓｍｉｔｈ）指，特朗普政府對待華為科技是「不美國」（ｕｎ－Ａｍｅｒｉｃａｎ），用字真

是可圈可點，及後他也說清楚，就是「美國政府對華為不公平，未能提供令人說服的證據」；華

為被制裁了這麼長的一段時間，微軟才出來說一句「公道話」。西諺說：遲來的公義就是不義（

Ｊｕｓｔｉｃｅ ｄｅｌａｙｅｄ ｉｓ ｊｕｓｔｉｃｅ ｄｅｎｉｅｄ）。



微軟的真情剖白，是遲來的公義？還是眼見華為的鴻蒙作業系統經已面世（儘管目前仍未應

用於手機），要扼殺華為已經是不可能的任務了？



史密夫還洩了一個美國政府的密，他說政府當局總是那套套路，一切保密，只說：「如果你

知我們所知的事，你必定同意我們所做一切」。這話令人不禁要問，美國這個全球「最偉大、最

民主、最公義、最平等」的國家，也有事不可對人言，要公眾「只管信，不要問」，比咱們那套

「你懂的」幽默，還來得神聖。



華為科技的創辦人任正非曾說過：「家人也用蘋果手機，因為蘋果的生態很好」。所謂生態

，只是借用生物學上詞，時間涵義不一定等同，以華為在５Ｇ技術的優勢、其手機的優點、在國

內及海外市場（尤其歐洲）廣受歡迎的程度，以及中國手機消費市場的規模而言，要打造一個媲

美蘋果生態的新數碼生態也不是困難的事。



步入５Ｇ時代，當手機出現替換潮時，如果華為能提供世界及國內所需的手機，相信，新生

態很快就形成，及後的演化速度，就難以預測；就跟當年蘋果手機取代諾基亞與愛立信一樣，有

誰能一早預示？中國發展流動通訊之初，也沒有人想到「支付寶」能夠癲覆全球的支付平台。同

樣地，５Ｇ將來會出現甚麼劃時代的創意或貢獻，現在也言之尚早。但當基本技術仍未完備，那

就遑論後續的發展了。



美國國防部今年４月份發表的一份公開的５Ｇ生態系統報告已清楚指出，美國５Ｇ落後於人

的原因。美國政府解決自已落後的方法，竟是遏止比自己先進的企業，確實是荒天下之大謬！



然而，相對谷歌當日不顧道義，配合美國政府，對華為拳打腳踢，招招要命，微軟好歹還是

一條好漢了。谷歌是一間偉大的公司，對人類互聯網的發展進程貢獻不少，如果能秉持「不做壞

事」的初心，那是人類的福祉。



任正非是個有胸襟的企業家，他主張「錢大家一齊賺」，他有次在訪問中透露，公司本可以

生產８Ｋ電視，再多賺一些，但他寧願讓別人去賺那些錢，華為不要一家獨食，反正華為有別人

沒有的東西可以賣，不愁衣食。



谷歌的管理人員卻沒有任老的胸襟，現在新手機作業系統即將面世，初步測試結果是比安桌

系統快三四成，諾基亞與愛立信昔日的盛衰戲碼，會否由紅透半邊天的安桌系統來重新演譯一次

？



（作者凱文，從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員，於２０１５

年取得特許語言學者（Ｃｈａｒｔｅｒｅｄ Ｌｉｎｇｕｉｓｔ）資格。）

