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即市新聞

09/09/2019 09:05

《專家之言－葉尚志》人行降準助Ａ股強勢，中資股依然是關注重點

　　《專家之言》港股繼續保持整體穩定性，但需要進一步提振激發，如果在目前這個時點，能
夠有重磅股如建行（００９３９）、友邦（０１２９９）、以及平保（０２３１８）等領漲，相
信將可增強市場信心，對於盤面可以帶來推升動力。恆指上周五（６日）漲近１８０點，上試至
２６８００點關口水平，而２６３００點是目前的好淡分界線。
　　上周五大市成交額有接近１０００億元，恆指服務公司的各指數成份股進行調整，是刺激成
交增加的原因。Ａ股持續強勢，中資券商股連續第三日集體上漲，而個別強勢板塊見有炒落後情
況，其中，物管股的雅生活服務（０３３１９）漲了８﹒２６％；手機設備股的丘鈦
（０１４７８）漲了９﹒６９％；半導體股華虹半導體（０１３４７）漲了４﹒７％。
　
＊恆指高位整固，內銀及內險股繼續護盤＊

　　恆指高位整固，在盤中曾一度升２７５點高見２６７９１點，內銀及內險股繼續護盤，而收
市後人行宣布降準，宜注意能否帶來進一步推動力。恆指收市報２６６９１點，上升１７５點或
０﹒６６％。國指收市報１０４３１點，上升４７點或０﹒４４％。另外，港股主板成交額有
９９８億多元，而沽空金額有１４３﹒４億元，沽空比例進一步回降至１４﹒３６％。至於升跌
股數比例是１０２１：６５１，日內漲幅超過１０％的股票有３７隻，而日內跌幅超過１０％的
股票有２６隻。
　
＊人行下周一降準，估計可推動內銀表現＊

　　走勢上，恆指在上周三（４日）逼空彈高後，目前正在重建穩定性，而２６３００點會是現
時的好淡分界線。在這個時點，市場能否有焦點權重指數股跑出來領漲，來進一步增強鞏固盤面
的穩定性，將會是我們的觀察點之一。以四大權重指數股來看，建行（００９３９）目前的修復
能力是相對較強的，其股價再漲了０﹒６６％至６﹒０３元收盤，僅差０﹒６５％就可以把８月
份的跌幅完全修復過來。而人行宣布於下周一（１６日）全面下調金融機構存款準備金率０﹒５
個百分點，估計對於內銀股可以帶來正面推動，可以繼續關注跟進。
　
＊中資券商股仍有望造好，金股未宜撈底＊

　　Ａ股持續強勢，依然是我們的關注重點，對於敏感度高的如內險股和中資券商股，估計可以
繼續推動該兩板塊表現。其中，中資券商股連續第三日集體上漲，中金公司（０３９０８）續升
了４﹒９４％，中信証券（０６０３０）再漲了１﹒６８％；海通證券（０６８３７）揚
２﹒５９％。雖然Ａ股已連日強勢，但市場仍未完全消化降準等利好消息，估計中資券商股仍有
進一步的上升空間。另外，受金價下跌拖累，黃金相關股如山東黃金（０１７８７）和招金
（０１８１８），分別挫５﹒０４％和６﹒３２％，調整跌勢已見出現，操作上可以先等待一下
、未宜急於撈底，以紐約期金來看，１４９０美元會是重要的中短期支持位，能否守穩會是目前
的首要觀察。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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