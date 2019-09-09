【企業盈喜】寶聯（０８２０１）終止虧損業務後，料年度由虧轉盈

《經濟通通訊社９日專訊》寶聯（０８２０１）公布，截至今年６月底止年度，預期集團將

錄得純利，而上年同期則淨虧損約８３０萬元。

由虧轉盈主要由於公司終止錄得虧損的根據證券期貨條例提供金融受規管活動、在新西蘭提

供外匯經紀服務的業務，及集團於深圳之環境及清潔服務業務；發行及贖回的可換股債券的利息

開支減少；於實施嚴格的成本控制程序及簡化集團之企業架構後，集團總部之銷售、營銷及行政

開支減少。

公司預期於９月２４日發布年度業績。（ｊｔ）

