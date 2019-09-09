《盤後部署》Ａ股連日造好，港股有望上試２７５００點

《經濟通通訊社９日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾在周末發表講話，指經濟面對不確性增加

，如中美貿易戰，未來將繼續採取適當行動維持經濟擴張，市場解讀為「放鴿」。港股今早高開

５２點報２６７４３點，之後最高見２６８０７點升１１７點。恆指全日走勢波動，不久即滑落

至２６６０９點跌８１點，見全日最低點。在石油股及汽車股急漲帶動下，恆指回升，但幅度有

限，最終收報２６６８１點，跌９點，全日高低波幅為僅為１９８點。主板成交

７２４﹒０４億元跌逾２７％。國企指數報１０４１７，跌１３點。

上證指數報３０２４，升２５點或升０﹒８４％，深證成分指數報１０００１，升１７８點

或升１﹒８２％，兩市成交達７１６０﹒４６億元人民幣。



＊約翰遜採多方案硬推十月底脫歐＊



英國「脫歐」局勢繼續風起雲湧，繼上周國會通過阻止無協議「脫歐」法案後，首相約翰遜

原定今日再向國會提出要求提前大選的動議。約翰遜的高級幕僚甘明斯指，即使留歐派在大選後

成功控制國會，並在距離「脫歐」限期前不足兩周內通過法案取消啟動「脫歐」，約翰遜亦不會

遵守國會的決議，屆時將逼使議員尋求司法覆核，但預料所造成的司法亂局難以在１０月３１日

前解決。

當地媒體報道，假如英國國會再次否決約翰遜提前大選的動議，政府會去信歐盟，要求押後

「脫歐」，但卻不提供任何原因，在此情況下，歐盟或只能拒絕延期的要求。歐盟早前曾表示，

如果英國提出延遲「脫歐」，需有非常明確的理由。無論如何，照目前情況來看，英國在十月底

「硬脫歐」的風險仍然相當高，而且存在十分多變數，料限期愈逼近，對金融市場造成的波動便

愈大。

美國白宮貿易顧問納瓦羅接受媒體訪問時表示，中美在十月的經貿會談將會聚焦市場准入，

以及國企補貼等重要經濟結構議題。他亦提及，今年５月雙方早已達成一份長達１５０多頁的協

議，未來仍會以此作基礎繼續談判，並強調當時是中國違反協議。另外，白宮經濟顧問庫德洛亦

指，兩國貿易摩擦可能需要數年時間來解決。可見，未來會談內容將觸及更多棘手的議題，而且

隨時可以因為談判破裂而再次向對方實行反制措施。



＊外圍經濟變數多，中資金融股可撐市＊



港股今日窄幅上落，而且成交下滑，料本周繼續觀望外圍經濟的發展，例如英國政局與「脫

歐」的發展，以及美聯儲在本月中議息的結果，當然包括美國國會復會，共和、民主兩黨向議會

提交《香港人權與民主法案》，屆時若通過或影響香港經濟發展。此外，內地股市連日造好，而

且預料全面降準是放寬銀根，刺激經濟的起點，市場憧憬未來將有更多刺激經濟措施，推動以內

需為主的經濟產業轉型。

近日中資金融股板塊急漲，而恆指成分股中，有超過兩成為中資金融股，在十月一日國家七

十周年前夕，料該板塊在本周整固後可成為支撐大市的動力之一。目前恆指ＭＡＣＤ顯示仍買入

訊號，而且牛差距擴大，如果成交配合，料港股短期可上試填補８月初裂口位，即２７５００點

左右。（ｙｋ）

