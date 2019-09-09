《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，將繼續採取適當行動來維持已經持續１
１年的經濟擴張，這被市場解讀為聯儲局將進一步減息。
鮑威爾稱，聯儲局的責任是使用所有工具來支持經濟，不過相信聯儲局委員在本月１７至１
８日的議息會議上會有很多不同意見。
鮑威爾稱，聯儲局將密切關注地緣政治風險、金融狀況以及其他即將公布的經濟數據，以權
衡如何應對未來經濟發展，但認為美國及全涎經濟將繼續溫和增長，不會出現任何衰退。（ｍｎ
）
09/09/2019 08:10
【減息在即】鮑威爾：採取適當行動維持經濟擴張，料不會出現衰退
《經濟通通訊社９日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，將繼續採取適當行動來維持已經持續１
１年的經濟擴張，這被市場解讀為聯儲局將進一步減息。
鮑威爾稱，聯儲局的責任是使用所有工具來支持經濟，不過相信聯儲局委員在本月１７至１
８日的議息會議上會有很多不同意見。
鮑威爾稱，聯儲局將密切關注地緣政治風險、金融狀況以及其他即將公布的經濟數據，以權
衡如何應對未來經濟發展，但認為美國及全涎經濟將繼續溫和增長，不會出現任何衰退。（ｍｎ
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