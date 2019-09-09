【修例風暴】美國國防部長：中國不應武力處理香港問題

《經濟通通訊社９日專訊》美國國防部長埃斯珀表示，中國不應武力干預香港事務，並警告

歐洲國家不要過分依賴中國投資。

埃斯珀在出訪法國期間呼籲中國在香港問題上保持克制，應坐下來與示威溝通，解決分歧。

他又稱，各國愈來愈依賴中國的投資及貿易，當他們的決策不符合中國的意願時，就會很容

易受到脅逼及報復，希望所有國家在處理與中國的關係方面作出明智的決定。（ｍｎ）（ｚｚ）

