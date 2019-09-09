【修例風暴】美國國防部長：中國不應武力處理香港問題

《經濟通通訊社９日專訊》美國國防部長埃斯珀表示，中國不應武力干預香港事務，並警告
歐洲國家不要過分依賴中國投資。
埃斯珀在出訪法國期間呼籲中國在香港問題上保持克制，應坐下來與示威溝通，解決分歧。
他又稱，各國愈來愈依賴中國的投資及貿易，當他們的決策不符合中國的意願時，就會很容
易受到脅逼及報復，希望所有國家在處理與中國的關係方面作出明智的決定。（ｍｎ）（ｚｚ）
|生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5% 釋放長期資金9000億人幣
|生財有道06/09/2019
【評級下調】惠譽：示威已造成長期傷害 料港下半年經濟出現萎縮
|生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
|生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
|生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
|FOCUS06/09/2019
【FOCUS】「最精準民調」添侵侵頭痕 料緩兵換華增購農產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰