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09/09/2019 09:29

【減息在即】庫德洛：樂見聯儲局減息，批評貨幣政策限制經濟增長

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，歡迎聯儲局今年秋季
減息，並稱現時的貨幣政策限制美國經濟增長。
　　他指，市場預計聯儲局將在９月及１０月減息，認為這是一件好事，因美國不需要一個倒掛
的孳息率曲線，相信如果孳息率曲線恢復到正常水平，會實際上幫助經濟增長恢復到３％以上。
（ｍｎ）

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