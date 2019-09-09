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09/09/2019 11:52

【脫歐之後】據悉約翰遜計劃合法阻止延長英國脫歐期限

　　《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，英國首相約翰遜已準備通過合法手段阻止英國延遲
脫歐期限。
　　據悉，擬議中的計劃是由約翰遜向歐盟發出信函，提出推遲啟動《里斯本條約》第５０條，
但同時表明英國政府不希望押後原定１０月３１日脫歐的期限。
　　另外，英國反對黨派決定反對約翰遜將於今日要求提前大選的動議，稱只有在肯定約翰遜未
能在沒有協議下將英國脫歐，才會同意進行大選。（ｍｎ）

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