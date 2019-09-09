【修例風暴】澳洲政府：香港示威不會阻止批准自由貿易協議

《經濟通通訊社９日專訊》澳洲政府表示，雖然香港示威活動持續，但不會影響批准雙方自

由貿易協議。

澳洲外交與貿易部負責協議的首席談判代表Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｄ表示，香港的大

規模示威活動引起極大擔憂，但政府仍會尋求儘快批准協議。

澳洲在大約兩年前開始與香港進行談判，並於今年３月簽署自由貿易協議，但仍需要由國會

進行審查。

去年香港是澳大利亞的第１２大貿易伙伴，商品及服務的雙向貿易總額達１７８億澳，而香

港則是澳洲第５大海外投資來源地，涉及投資額為１１９０億澳元。（ｍｎ）

