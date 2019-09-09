《台股攻略－馮偉明》台股震盪，守住１０８００大關

《台股攻略》台股加權指數今日（９日）收１０８０１﹒１４點，升２０﹒５點，成交金額

為新台幣１１５９﹒９４億元。

今日台積電升０﹒５７％，收新台幣２６５元；大立光終場微升０﹒２５％，收新台幣

３９９０元，穩守５日線；鴻海紅盤過後隨即下壓震盪，終場跌０﹒４％，收新台幣７４﹒７元

，力守５日線。聯發科即將推出的Ａ系列手機，帶動今日股價大升，股價創波段新高，終場升

２﹒１４％，亦帶動ＩＣ設計族群同步走揚，包含原相、譜瑞─ＫＹ及創意等。印刷電路板

（ＰＣＢ）族群漲多回檔，燿華收市跌７﹒８７％，華通跌３﹒９２％，國巨等被動元件族群亦

紛紛走跌。金融股方面，新光金因被納入台灣５０指數成分股，吸引買盤大量湧入，股價大升

４﹒７１％，另外餘玉山金、元大金及兆豐金等股價亦升超過１％，帶動整體金融類股指數升

１﹒０９％，為盤面多頭指標。

台股市場氣氛偏好，短期內不排除持續偏強走勢，尤其本周末為中秋節假期，預期短線會呈

現高位整固，投資者應留意台股出現高位回吐風險。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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