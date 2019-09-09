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09/09/2019 17:22

《台股攻略－馮偉明》台股震盪，守住１０８００大關

　　《台股攻略》台股加權指數今日（９日）收１０８０１﹒１４點，升２０﹒５點，成交金額
為新台幣１１５９﹒９４億元。
　　今日台積電升０﹒５７％，收新台幣２６５元；大立光終場微升０﹒２５％，收新台幣
３９９０元，穩守５日線；鴻海紅盤過後隨即下壓震盪，終場跌０﹒４％，收新台幣７４﹒７元
，力守５日線。聯發科即將推出的Ａ系列手機，帶動今日股價大升，股價創波段新高，終場升
２﹒１４％，亦帶動ＩＣ設計族群同步走揚，包含原相、譜瑞─ＫＹ及創意等。印刷電路板
（ＰＣＢ）族群漲多回檔，燿華收市跌７﹒８７％，華通跌３﹒９２％，國巨等被動元件族群亦
紛紛走跌。金融股方面，新光金因被納入台灣５０指數成分股，吸引買盤大量湧入，股價大升
４﹒７１％，另外餘玉山金、元大金及兆豐金等股價亦升超過１％，帶動整體金融類股指數升
１﹒０９％，為盤面多頭指標。
　　台股市場氣氛偏好，短期內不排除持續偏強走勢，尤其本周末為中秋節假期，預期短線會呈
現高位整固，投資者應留意台股出現高位回吐風險。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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