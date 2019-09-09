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即市新聞

09/09/2019 12:00

《外圍頭條》四間車廠被美國反壟斷調查，日產討論ＣＥＯ接任計劃

　　《經濟通通訊社９日專訊》美國司法部開始對４間車廠啟動反壟斷調查，日產汽車董事會將
討論行政總裁接任計劃，亦是外媒今日關注重點。
　　《紐約時報》報道，美國司法部開始對福特汽車、本田汽車、寶馬汽車及福士汽車展開反壟
斷調查，因這些車廠同意與加州就車輛排放標準達成華府以外的獨立協議。
　　民主黨人及環保份子批評今次調查是由白宮精心策劃的政治打擊，試圖對這些公司進行報復
，並引起其他公司的恐慌。
　　民主黨藉的加州州長Ｇａｖｉｎ　Ｎｅｗｓｏｍ表明會繼續推動新的排放標準，減少汽車對
氣候變化的影響，以保護市民的健康及安全。

＊日產ＣＥＯ接班人傳傾向日本人擔任＊

　　英國《金融時報》報道，日產汽車加快尋找行政總裁西川廣人接班人的步伐，此前傳出西川
廣人已通知多位董事打算請辭，但未有提供時間表。
　　日產汽車董事會今日將舉行會議，為接任過程定下正式時間表，預計同日亦會收到對前主席
戈恩的財務調查報告。
　　據悉，接任人名單有超過１０名候選人，但預期提名委員會會主要集中在日本候選人身上，
當中日產營運總監Ｙａｓｕｈｉｒｏ　Ｙａｍａｕｃｈｉ及中國業務負責人Ｍａｋｏｔｏ　
Ｕｃｈｉｄａ皆為潛在人選。

＊美國州檢察長反壟斷調查ｆｂ及谷歌＊

　　《華爾街日報》引述消息人士報道，美國多個州的檢察長將分別對Ｆａｃｅｂｏｏｋ及谷歌
展開正式的反壟斷調查，將有約３６名來自美國兩黨的州檢察長參與調查。
　　據悉，由共和黨人兼德州檢察長Ｋｅｎ　Ｐａｘｔｏｎ牽頭的調查將針對谷歌在互聯網廣告
市場的影響，以及可能對消費者帶來的潛在損害，而由民主黨人兼紐約州檢察長
Ｌｅｔｉｔｉａ　Ｊａｍｅｓ牽頭的一個調查小組將對ｆｂ展開另一項調查。（ｍｎ）

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