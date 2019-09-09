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即市新聞

09/09/2019 14:17

《窩輪豪情－梁業豪》待升破小時圖橫行區頂部阻力

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為工業、能源業
與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為舜宇光學
（０２３８２）、中石油（００８５７）與復星國際（００６５６），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首選
嘉里建設（００６８３）、長江基建（０１０３８）與華潤醫藥（０３３２０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、能源料業與金融業。此外，恆生綜
合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中石油、吉利汽車（００１７５）與阿
里健康（００２４１），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認
沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選達利食品（０３７９９）、中國燃氣
（００３８４）與翰森製藥（０３６９２）。
　　市況所見，恆生指數與恆指期貨於走勢上呈現背馳，顯示雖然現貨市場內呈現獲利回吐沽盤
，指數期貨市場內卻未見好友大戶撤退。港股短期後市仍可看好，惟小時圖上的橫行區頂部阻力
依然有待被升破。不過，好友宜加快採取行動。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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