《談國論企－黎偉成》全面加定向降準挺經濟穩增

《談國論企》中國人民銀行對金融機構先於２０１９年９月全面降準，再對省級行政區內經

營的城市商業銀行先後在１０月及１１日額外降準，不僅釋放長期資約９０００億元，更降低社

會融資實際成本，肯定是強化對實體經濟特別是基層經濟的穩定發展的十分有力支持。此舉亦可

在一定程度作為抵銷美對華挑起貿戰和政經狙擊若干壓力，實為明智之舉也。



＊更支持地方小微民營企業策略對勁＊



對於人行於４年來再度作出的全面加定向降準的看法，重點有（一）這是因應以商業銀行為

主的金融機構於６月份及７月份的人民幣貸款同比均下跌，加上４月份之跌，使２０１９年前７

個月累計１０﹒７３萬億元的同比僅增２﹒３９％，相對於２０１８年同期１０﹒４８萬億元所

增１７﹒８２％明顯少增１５﹒４３個百分點，相信８月份的情況未有改善，是為總理李克強於

國務院常務會議中提出而央行迅於兩日後落實降準政策之因。

金融機構的貸款增速放慢，乃因（１）當然與經濟由多年前「粗放」式，轉化為現時要「穩

中有進」提質發展有高度密切關係，但（２）同樣重要的是，國內生產總值ＧＤＰ於最近一年多

增長放緩的速度略快，其中原因為美國對華挑起貿易戰不斷升級甚至全面化，使中國的商業銀行

的貸墊款政策與做法，無可避免地轉趨審慎。

由是人行的全面加定向降準，按有關負責人所披露的資料為：可以「釋放長期資金約

９０００億元」的同時，更重要的是「降低銀行資金成本每年約１５０億元」，此舉該可在一定

程度鼓勵以商業銀行為主的金融機構強化社會融資力度，甚至「通過銀行傳導可以降低貸款實際

利率」。

至於（二）人行於９月１６日全面下調「金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含財務

公司、金融租賃公司和汽車金融公司）」，重點有（ｉ）所釋放的長期資金約８０００億元，使

金融機構對非金融企業及機關團體及住戶的貸款增添資金來源，而（ｉｉ）此舉「不含財務公司

、金融租賃公司和汽車金融公司」，此因可按有關負責人所披露的資料為：財務公司、金融租賃

公司和汽車金融公司的法定準備金率為６％，是金融機構中最低的，已處於較低水平，因此此次

全面降準不包含這三類金融機構。

全面降準的同時，人行更（二）額外對僅在省級行政區內經營的城市商業銀行定向下調存款

準備金率１個百分點，於１０月１５日和１１月１５日分兩次實施到位，每次下調０﹒５個百分

點。要重點解讀之處，有此一「額外」的「定向」降準，乃（Ｉ）對準「省級行政區內經營的城

市商業銀行」，即惠及的城市商業銀行，乃「僅在省級行政區內經營」者，即跨省的城市商業銀

行，不在此番額外定向降準範疇，顯示（ＩＩ）「為促進加大對小微、民營企業的支持力度」，

目的是為支持當地的小微、民營企業，而可以跨省經營的城市商業銀行，可能產生的「定向」效

應，也就相對不太大。



＊抗美貿戰亦使特朗普更痛恨鮑威爾＊



（四）由全面以及額外定向降準之「雙降」，就是降準的公布中所強調的「為支持實體經濟

發展，降低社會融資實際成本」，加上人行有關負責人所言：「將繼續實施穩健的貨幣政策，不

搞大水漫灌，注重定向調控，兼顧內外平衡，加大逆周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持

廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與名義ＧＤＰ增速基本匹配，為高質量發展和供給側結構性改

革造適宜的貨幣金融環境」，皆對勁。我之見為（Ａ）全面降準的同時，對「省級行政區內經營

的城市商業銀行」所作出的定向降準，實際是在９月份全面降準的０﹒５個百分點，加上１０月

及１１月額外降準合共的１個百分點，三個月之數總共就是１﹒５個百分點，相當定向。

相信（Ｂ）人行會繼續降準，乃此屬「加大逆周期調節力度「的其中重要做法。歐洲政經皆

不穩，特朗普主導的美國要「亂港反中」，中國要求自保自穩，力挺香港，才有還擊特廝之絕對

個人霸道和激發的美帝國霸權主義特別是打壓中國的惡思劣行。

尤其是（五）特朗普延綿不絕地違傳統的「施壓」大、大減息，惟聯邦儲備局主席鮑威爾最

新言論「不會用貨幣政策，影響政治結果，而這是要服務所有人的」，特朗普炒鮑威爾？頗有可

能。此廝更會在貨幣問題上攻奸中國，混世魔王！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

