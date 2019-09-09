《異動股》融創、吉利漲逾２％，兩者獲首納入國指股

《經濟通通訊社９日專訊》融創中國（０１９１８）首日以國指股開市，現漲２﹒２８％，

報３３﹒６５元，盤中高見３３﹒８元，惟主動賣盤６８％；成交約２５６萬股，涉資８４４８

萬元。

吉利（００１７５）亦被納入國指股，現升２﹒５１％，報１３﹒０８元，盤中高見

１３﹒１２元；成交約１０１７萬股，涉資１﹒３１億元，主動買盤６８％。

吉利宣布，於今年８月之總銷量為１０﹒１萬部，按年減少約１９％，按月則增長約

１１％，當中有７８９７部為新能源和電氣化汽車。

今年首八個月之總銷量為８４﹒４萬部，較去年同期減少約１７％，並達至集團今年全年經

修訂銷量目標１３６萬部之６２％。

恆生指數公司編制國企指數，上日收市後成分股已作變動。旺旺（００１５１）、吉利、復

星國際（００６５６）、太平（００９６６）及融創被納入。東風（００４８９）、中國信達（

０１３５９）、廣汽（０２２３８）、中國華融（０２７９９）及華泰六八八六

（０６８８６）被剔除。

恆生指數現報２６７４９，升５８點或０﹒２２％，主板成交３０﹒９８億元。國企指數報

１０４６６，升３５點或０﹒３４％。

上證綜合指數報３０２３，升２４點或０﹒８１％，成交３９﹒６億元人民幣。深證成份指

數報９９０７，升８４點或０﹒８６％，成交５１﹒１５億元人民幣。



表列國企指數季檢成分股變動個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

納入：

中國旺旺 （００１５１） ６﹒２８元 升０﹒８０％

吉利汽車 （００１７５） １３﹒０２元 升２﹒０４％

復星國際 （００６５６） １０﹒３８元 升１﹒０７％

中國太平 （００９６６） １８﹒７６元 升０﹒６４％

融創中國 （０１９１８） ３３﹒６５元 升２﹒２８％



剔除：

東風集團 （００４８９） ７﹒４４元 升２﹒６２％

中國信達 （０１３５９） １﹒７０元 無升跌

廣汽集團 （０２２３８） ７﹒９０元 升０﹒８９％

中國華融 （０２７９９） １﹒３０元 升２﹒３６％

華泰六八八六（０６８８６） １２﹒９２元 升０﹒３１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ａｌ）

