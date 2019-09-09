  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/09/2019 09:31

《異動股》瑞聲上周累升一成九後，現續揚逾２％暫領漲藍籌

　　《經濟通通訊社９日專訊》瑞聲（０２０１８）上周累計反彈１８﹒７％後，現價續升
２﹒１１％，報４１﹒１元，暫升幅最大藍籌；成交約２２萬股，涉資９００萬元。
　　瑞聲將於本周三（１１日）除淨，派中期息４０仙。
　　現時，恆生指數報２６７３５，上升４４點或上升０﹒１７％，主板成交４０﹒３４億元。
國企指數報１０４６７，上升３７點或上升０﹒３６％。
　　上證綜指報３０２２，上升２２點或上升０﹒７６％，成交１４２﹒３７億元人民幣。
　　深成指報９９０１，上升７７點或上升０﹒７９％，成交１８０﹒１５億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１０﹒８６０元　　　上升１﹒６９％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒４８５元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　０﹒６００元　　　無升跌
　　信利國際　（００７３２）　　　１﹒０５０元　　　上升０﹒９６％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　１﹒２４０元　　　無升跌
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　８﹒７５０元　　　上升３﹒０６％
　　富智康　　（０２０３８）　　　０﹒９８０元　　　下跌１﹒０１％
　　舜宇光學　（０２３８２）　１１８﹒５００元　　　上升１﹒８０％
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒６５０元　　　上升０﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態09/09/2019
沙特王子掌能源部 半世紀首次
生財有道06/09/2019
【人行降準】人行本月16日全面下調存準率0.5%　釋放長期資金9000億人幣
生財有道06/09/2019
【評級下調】惠譽：示威已造成長期傷害 料港下半年經濟出現萎縮
生財有道06/09/2019
【嚟緊炒D乜】聯邦制藥拓糖尿病藥配合國策 股價待破250天線
生財有道06/09/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：招行現價入水位不高
生財有道06/09/2019
【交易混亂】李小加：交易系統故障屬技術問題 不涉及人為破壞
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金