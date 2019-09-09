《異動股》瑞聲上周累升一成九後，現續揚逾２％暫領漲藍籌

《經濟通通訊社９日專訊》瑞聲（０２０１８）上周累計反彈１８﹒７％後，現價續升

２﹒１１％，報４１﹒１元，暫升幅最大藍籌；成交約２２萬股，涉資９００萬元。

瑞聲將於本周三（１１日）除淨，派中期息４０仙。

現時，恆生指數報２６７３５，上升４４點或上升０﹒１７％，主板成交４０﹒３４億元。

國企指數報１０４６７，上升３７點或上升０﹒３６％。

上證綜指報３０２２，上升２２點或上升０﹒７６％，成交１４２﹒３７億元人民幣。

深成指報９９０１，上升７７點或上升０﹒７９％，成交１８０﹒１５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １０﹒８６０元 上升１﹒６９％

華顯光電 （００３３４） ０﹒４８５元 無升跌

通達集團 （００６９８） ０﹒６００元 無升跌

信利國際 （００７３２） １﹒０５０元 上升０﹒９６％

高偉電子 （０１４１５） １﹒２４０元 無升跌

丘鈦科技 （０１４７８） ８﹒７５０元 上升３﹒０６％

富智康 （０２０３８） ０﹒９８０元 下跌１﹒０１％

舜宇光學 （０２３８２） １１８﹒５００元 上升１﹒８０％

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６５０元 上升０﹒５５％

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