《異動股》莎莎（１７８）現跌逾２％，傳要求主任級員工放無薪假

《經濟通通訊社９日專訊》莎莎（００１７８）現跌２﹒２１％，報１﹒７７元，盤中低見

１﹒７５元；成交約３５８萬股，涉資６３３萬元。

本港零售市道吹冷風，面對近期面對持續的示威活威活動陰霾，不少零售商陸續採取不同應

對措施。據《明報》報道引述消息指，莎莎已要求後勤辦公室內的主任級員工，自９月起放無薪

假期，每月放２至４日直到另行通知，而前線店舖則不受影響。不過莎莎回覆本通訊社查詢則指

，內部目前未有收到有關電郵通知。

花旗上周五亦發表研究報告指，莎莎銷售表現或受近期香港示威影響，並認為活動影響加大

，莎莎的虧損風險隱現，由於盈利和現金流面臨困境，公司派息前景變得不確定，遂維持「沽售

」評級。

恆生指數現報２６６６７，跌２３點或０﹒０９％，主板成交３４６﹒２６億元。國企指數

報１０４２７，跌３點。

上證綜合指數報３０１０，升１０點或０﹒３７％，成交１５３１﹒５５億元人民幣。深證

成份指數報９９０６，升８３點或０﹒８５％，成交２２２３﹒７２億元人民幣。



表列本地零售類股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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化妝類

莎莎國際（００１７８） １﹒７７元 跌２﹒２１％

卓悅控股（００６５３） ０﹒１１元 跌１﹒８２％

歐舒丹 （００９７３） １５﹒７８元 跌１﹒８７％



珠寶鐘錶類

周生生 （００１１６） ８﹒７４元 跌０﹒９１％

東方表行（００３９８） １﹒７４元 無升跌

謝瑞麟 （００４１７） １﹒７１元 無升跌

六福集團（００５９０） ２０﹒６５元 跌１﹒４３％

英皇鐘錶（００８８７） ０﹒１７元 跌１﹒１４％

周大福 （０１９２９） ６﹒９６元 跌０﹒１４％



服飾類

德永佳 （００３２１） １﹒９４元 跌１﹒０２％

思捷環球（００３３０） １﹒３０元 升２﹒３６％

佐丹奴 （００７０９） ２﹒４０元 跌１﹒２３％

新秀麗 （０１９１０） １５﹒９４元 跌０﹒７５％

Ｉ﹒Ｔ （００９９９） ２﹒４５元 跌０﹒８１％

迅銷 （０６２８８） ４７﹒１０元 跌０﹒７４％

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（ａｌ）

