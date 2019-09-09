【駐滬專電】上海交通委：上海目前沒有第三機場概念

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》對於外界流傳上海將在江蘇南通建設「第三

機場」的消息，上海市交通委主任謝峰今日在上海新聞辦記者會上表示，到目前為止，上海第三

機場還是一種口語化的表述，上海並沒有第三機場的概念。

謝峰指，國家民航總局正在牽頭研究長三角機場群如何協同發展。上海在國家民航總局指導

下，也已經研究形成長三角民航協同發展戰略規劃上海篇（２０２０－２０３５）。今後上海航

空樞紐將如何布局，一旦民航主管部門批復，上海將及時披露。

