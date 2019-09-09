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09/09/2019 16:05

【駐滬專電】江浙滬皖簽訂智能網聯汽車道路測試互認合作協議

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》工信部公布，近日在國家製造強國建設領導
小組車聯網產業發展專委會第三次全體會議期間，上海市經信委主任吳金城、江蘇省工信廳廳長
謝志成、浙江省經信廳黨組書記徐旭、安徽省經信廳副巡視員劉一成，共同簽訂《長江三角洲區
域智能網聯汽車道路測試互認合作協議》。
　　該協議的簽訂將有效規範智能汽車的測試行為，加強檢驗機構協調合作，提升綜合檢測能力
，推動區域內智能網聯汽車道路測試的數據共享與測試結果互認，加快智能網聯汽車的技術研發
進程，促進車聯網應用快速落地。

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