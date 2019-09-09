《午市前瞻》憂慮美國國會提香港人權法案，港股今日走勢反覆

《經濟通通訊社９日專訊》上周五（９日）美國非農就業報告遜預期，美股漲跌互見，不過

受上周人行宣布將降準半個百分點消息利好帶動，港股今早微高開５２點，報２６７４３，多隻

內需股獲納入國指成份股，推動港股曾高見２６８０７，漲１１７點，不過及後內房及醫藥股偏

軟，拖累恆指由升轉跌，更曾低見２６６０９，跌８１點。雖然港股之後曾再轉升近半百點，不

過市場始終偏向觀望令港股半日表現牛皮，最終恆指僅跌２１點或０﹒０８％，收報２６６６９

點，主板成交４０６﹒２９億元。國企指數報１０４２５點，僅跌４點或０﹒０５％。

滬深兩市表現向好，上證綜合指數重上三千點，報３０１０點，升１０點或０﹒３６％。深

證成分指數報９９２２點，升９９點或１﹒０１％，兩市半日成交４０８３﹒３９億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）今早有六手逾７６９萬股市前交易，涉資４﹒４５億元，

半日升０﹒３５％，報５８﹒１元；港交所（００３８８）與平保（０２３１８）簽金融科技戰

略合作協議，不過收跌０﹒０８％，報２４９﹒２元；騰訊（００７００）獲中銀國際維持買入

評級及４１７元目標，惟跌０﹒６４％，報３４１﹒２元；友邦（０１２９９）獲晨星維持持有

評級及８２元目標，不過亦跌０﹒２１％，報７９﹒２元；中移動（００９４１）軟

０﹒２３％，報６５﹒９５元。



＊油價升三桶油走高，銷售復甦車股普漲＊



聯儲局主席鮑威爾表示，將採取適當行動維持美國經濟擴張，加上美伊關係再升溫，伊朗表

示將開始研發離心機加快鈾濃縮，美國可能重新對伊朗實施制裁，原油供應可能減少，國際油價

向上帶動三桶油走高。中石油（００８５７）急升３﹒５１％，報４﹒１３元；中石化

（００３８６）漲１﹒２９％，報４﹒７元；中海油（００８８３）微升０﹒５％，報

１２﹒０６元；中海油服（０２８８３）就微跌０﹒２１％，報９﹒６８元。

大和發表研究報告指，預期新車銷售或於下半年復甦，如果行業錄得銷售增長，將有機會帶

動股票重新評級，汽車股普遍向上。吉利（００１７５）被首次納入國指成分股，半日升

４﹒０８％，報１３﹒２８元，暫表現最好藍籌及國指股；長汽（０２３３３）首次進行員工股

權激勵計劃，富瑞相信短期或有正面刺激，收漲１﹒８８％，報５﹒４１元；東風

（００４８９）８月銷量按年持續有增長，漲１﹒６６％，報７﹒３７元；雖然比亞迪

（０１２１１）８月新能源汽車銷量依舊疲弱，半日跟升０﹒６１％，報４１﹒５５元；廣汽

（０２２３８）亦升２﹒１７％，報８元。

除吉利受納入國指利好外，多隻今日被首次納入國指的股份亦向好。旺旺（００１５１）漲

２﹒７３％，報６﹒４元；復星國際（００６５６）亦升２﹒０４％，報１０﹒４８元。另外，

多隻股份獲納入港股通後走高，東方教育（００６６７）漲５﹒０４％，報１４﹒６元；錦欣生

殖（０１９５１）急升９﹒６３％，報１１﹒８４元。



＊醫藥股捱沽回吐，人行降準放水內房跌＊



醫藥股今日普遍出現沽壓回吐，中生製藥（０１１７７）挫４﹒３８％，報１０﹒９２元，

暫表現最差藍籌；石藥（０１０９３）亦跌２﹒１３％，報１５﹒６４元；國藥（０１０９９）

走低２﹒９７％，報２６﹒１５元，暫表現最差國指股；另外，復星醫藥（０２１９６）挫

２﹒５％，報２３﹒４元；華潤醫藥（０３３２０）跌２﹒０１％，報７﹒７９元；藥明康德（

０２３５９）軟１﹒０９％，報８１﹒５５元。

人行為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，全面下調金融機構存款準備金率，料釋

放資金約８０００億元人民幣，內房股普遍走低。奧園（０３８８３）挫３﹒４２％，報

９﹒３１元；金茂（００８１７）走低２﹒９７％，報４﹒５７元；龍湖（００９６０）跌

２﹒９３％，報２８﹒２元；雅居樂（０３３８３）亦跌２﹒１７％，報９﹒４６元；中海外（

００６８８）軟２﹒１４％，報２５﹒１５元。

中資券商及內銀股則受人行降準放水利好，中國銀河（０６８８１）漲２﹒５６％，報

４﹒４元；國泰君安（０２６１１）走高１﹒８９％，報１２﹒９２元；招商證券

（０６０９９）升１﹒３％，報９﹒３４元。四大行亦向好，建行（００９３９）走高

０﹒６６％，報６﹒０７元；工行（０１３９８）升０﹒３９％，報５﹒２元；農行

（０１２８８）漲０﹒３２％，報３﹒０９元；中行（０３９８８）揚０﹒３２％，報３﹒１元

；交行（０３３２８）走高０﹒７５％，報５﹒３４元。



＊溫鋼城：港股今輪反彈有望上試２７５００點＊



港股今早走勢較為波動，中投傲揚基金經理溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，市場關注今晚

美國國會復會，共和、民主兩黨向議會提交《香港人權與民主法案》，屆時若通過有機會對香港

實行經濟制裁，以及影響中美兩國貿易談判進程，因此今日走勢反覆。不過，在Ａ股表現靠穩，

加上美國聯儲局主席鮑威爾日前發表較為「鴿派」的言論支持下，港股後市出現大跌的可能性不

大。

他指出，恆指近日已突破上月初的頸線位約２６３５６點，加上恆指過往反彈力度一般可達

逾２０００點，推算今輪反彈有望上試２７５００點至２７８００點水平。不過，他補充，目前

環球經濟疲弱的陰影仍在，故強調今次港股向上只屬反彈，而非轉勢。

人行上周五（６日）公布全面降準，有利中資金融股。溫鋼城指，內地憧憬「新三招」出現

，包括已經落實的全面降準，其餘則是放寬兩融要求以及增加發行專項債。他認為，中資券商股

應該最為受惠，其次是內險股，最後是內銀股。其中，他較為看好三隻中資券商股，分別是

中信証券（０６０３０）、中國銀河，以及中金（０３９０８），並建議現價分段吸納，以及待

整體板塊在九月底至十月首周，再熱炒一輪後便止賺離場。（ｙｋ，ａｌ）

