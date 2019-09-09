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即市新聞

09/09/2019 16:32

《美元走勢－羅明立》歐元仍有下行空間，建議１﹒１０５０沽出

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒０２　　　１０６﹒７４　　　１０６﹒８９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０３０　　　１﹒１０１４　　　１﹒１０２９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２２９１　　　１﹒２２５１　　　１﹒２２７８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８９４　　　０﹒９８６６　　　０﹒９８７１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４３９　　　７﹒８３７３　　　７﹒８３９０

　　《美元走勢》美國８月非農數據，就業人數僅增加１３萬人，低於預期的１５﹒８萬，前值
為１６﹒４萬人。美國勞工部也修正了前兩個月數字，６月非農就業人數從１９﹒３萬下修至
１７﹒８萬；７月數據從１６﹒４萬下修至１５﹒９萬，兩個月修正減少兩萬個職位。聯儲局主
席鮑威爾表示局方將繼續采取適當的行動來維持經濟擴張，分析師預期聯儲局將於９月議息減息
四分之一厘。
　　上周五（６日），歐元區公布第二季年度化ＧＤＰ向上修正至１﹒２％，略高於預期的
１﹒１％。歐洲央行將於周四（１２日）議息，預期利率將由負０﹒４厘降至負０﹒５厘；彭博
調查指，近八成的受訪經濟師相信歐央行會重啟ＱＥ，預計央行由１０月開始，會每月購買
３００億元規劃的資產，為期一年。
　　歐元兌美元短線支持位於１﹒１０，下一步支持位於１﹒０９２５；初步阻力位於
１﹒１０８５，下一步阻力位於１﹒１１６５。技術走勢上，歐元兌美元４小時圖處於下降通道
，後市仍有下行空間，建議投資者於１﹒１０５０沽出歐元，目標１﹒０９５０，以１﹒１１以
上止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１０５０　　　１﹒０８７０　　　１﹒１１００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２３８０　　　１﹒２２２０　　　１﹒２４３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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