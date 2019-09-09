《美元走勢－羅明立》歐元仍有下行空間，建議１﹒１０５０沽出

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒０２ １０６﹒７４ １０６﹒８９

歐元╱美元 １﹒１０３０ １﹒１０１４ １﹒１０２９

英鎊╱美元 １﹒２２９１ １﹒２２５１ １﹒２２７８

美元╱瑞郎 ０﹒９８９４ ０﹒９８６６ ０﹒９８７１

美元╱港元 ７﹒８４３９ ７﹒８３７３ ７﹒８３９０



《美元走勢》美國８月非農數據，就業人數僅增加１３萬人，低於預期的１５﹒８萬，前值

為１６﹒４萬人。美國勞工部也修正了前兩個月數字，６月非農就業人數從１９﹒３萬下修至

１７﹒８萬；７月數據從１６﹒４萬下修至１５﹒９萬，兩個月修正減少兩萬個職位。聯儲局主

席鮑威爾表示局方將繼續采取適當的行動來維持經濟擴張，分析師預期聯儲局將於９月議息減息

四分之一厘。

上周五（６日），歐元區公布第二季年度化ＧＤＰ向上修正至１﹒２％，略高於預期的

１﹒１％。歐洲央行將於周四（１２日）議息，預期利率將由負０﹒４厘降至負０﹒５厘；彭博

調查指，近八成的受訪經濟師相信歐央行會重啟ＱＥ，預計央行由１０月開始，會每月購買

３００億元規劃的資產，為期一年。

歐元兌美元短線支持位於１﹒１０，下一步支持位於１﹒０９２５；初步阻力位於

１﹒１０８５，下一步阻力位於１﹒１１６５。技術走勢上，歐元兌美元４小時圖處於下降通道

，後市仍有下行空間，建議投資者於１﹒１０５０沽出歐元，目標１﹒０９５０，以１﹒１１以

上止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１０５０ １﹒０８７０ １﹒１１００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２３８０ １﹒２２２０ １﹒２４３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

