《國際要聞》安倍改組內閣，茂木敏充將成外相

日本首相安倍晉三決定改組內閣，現任外交大臣河野太郎料將改任防衛大臣，經濟再生擔當

大臣茂木敏充則接任外相職位。茂木在日美談判的表現備受好評，日韓角力升級下，安倍希望多

加利用茂木與美國的友好關係。

安倍周三將宣布改組內閣，消息指今次改組變動相當大，１９名閣員中，除副首相兼財務大

臣麻生太郎及內閣官房長官菅義偉外，其餘１７人全數會變動。《香港經濟日報》

